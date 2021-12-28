宋少卿酒駕遭相聲瓦舍切割 馮翊綱狠批「不會讓他上台」
53歲資深藝人宋少卿過去深耕戲劇、電影和相聲，酒駕前科滿滿的他，今（28）日凌晨又傳出他酒駕的消息，當時他開車撞上一輛計程車，酒測值達0.95，被依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，訊後被諭令3萬元交保。稍早與宋少卿合作30年的「相聲瓦舍」馮翊綱也錄製影片表態，表示預計由宋少卿演出的2部作品將喊卡，承諾不會再讓對方上台演出。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-28 15:18:48｜2021-12-28 15:33:04
馮翊綱錄製一段將近3分鐘的影片，坦言雖然與宋少卿合作相聲30多年，不過身為搭檔，還是有個前提：「相聲可以不說，戲可以不演，做人怎麼可能做成這樣，絕對不行。」而對於宋少卿也有即刻處置，宋少卿原定於高雄衛武營的2場相聲《三十三》，馮翊綱會刪除對方演出橋段，並向觀眾喊話：「我保證大家絕對不會看到宋少卿在台上演出。」坦言很頭痛，因為還要重新排戲，也表示若觀眾若不買單，可以申請退票。
另外，馮翊綱也表示明年宋少卿還有一檔相聲《畫虎藍》，還不忘諷刺對方發生酒駕時間點「正是時候」，強調絕對不會讓他上台演出：「我不會讓這個酒駕累犯上台的，我們很心痛做這個決定，但我們也要跟場地、主要演員協商，我們會暫時關閉票房，都處理好後會再重新開啟，仍懇請大家多多支持。」