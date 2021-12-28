罵前議員兒子「當男妓」　歌手丘沁偉遭逮狂叫：救命啊！

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此外，楊男另提告丘男在網路上罵他「下海當男妓」等不雅字語，丘男也反告楊男公布其住家地址、姓名、電話，違反《個人資料保護法》，而士林地院就丘男被控妨害名譽部分，於今年10月19日、11月16日命其到庭，但他2次都沒請假缺席，本月17日發布通緝。
楊男日前以利害關係人身分，到丘男住所「逮捕通緝犯」，並全程錄影，只穿一條內褲的丘男遭壓制後，倒在地上不斷掙扎，情緒崩潰大聲哀嚎：「救命啊！救命啊！為什麼你們要殺進來！拜託救命！我死了！痛！跟你道歉好不好！對不起！」警方到場後，在屋內發現安非他命殘渣袋、吸食器，立即將丘男逮捕歸案，並限制住居。（編輯：楊穎軒）
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