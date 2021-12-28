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罵前議員兒子「當男妓」　歌手丘沁偉遭逮狂叫：救命啊！

▲楊實秋兒子楊澤祖（左圖）拿通緝書親自逮捕歌手丘沁偉。（圖／楊澤祖、丘沁偉臉書）
▲楊實秋兒子楊澤祖（左圖）拿通緝書親自逮捕歌手丘沁偉。（圖／楊澤祖、丘沁偉臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-28 15:36:10｜2021-12-28 15:48:40

馬來西亞籍歌手丘沁偉與前台北市議員楊實秋之子楊澤祖互告多起官司，丘男（31歲）在網上PO文指楊男（23歲）「賣淫為樂」、「下海當男妓」，遭對方提告妨害名譽罪，但丘男2度無故不到庭被通緝，楊男25日依《刑事訴訟法》直接跑到丘住處抓人，丘男裸體被壓在地上不斷喊「救命」，警方還在住處搜到毒品。

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楊澤祖起初與丘沁偉因架設網站爆發糾紛興訟，楊男並控訴丘男假扮女生用交友軟體約他見面，並拿出疑似摻有安非他命的水煙要他吸食，還要求發生性關係，楊男拒絕後離開汽車旅館，後來丘男因毒品案遭逮，楊男也控告他強制猥褻，但獲檢方不起訴。

此外，楊男另提告丘男在網路上罵他「下海當男妓」等不雅字語，丘男也反告楊男公布其住家地址、姓名、電話，違反《個人資料保護法》，而士林地院就丘男被控妨害名譽部分，於今年10月19日、11月16日命其到庭，但他2次都沒請假缺席，本月17日發布通緝。

楊男日前以利害關係人身分，到丘男住所「逮捕通緝犯」，並全程錄影，只穿一條內褲的丘男遭壓制後，倒在地上不斷掙扎，情緒崩潰大聲哀嚎：「救命啊！救命啊！為什麼你們要殺進來！拜託救命！我死了！痛！跟你道歉好不好！對不起！」警方到場後，在屋內發現安非他命殘渣袋、吸食器，立即將丘男逮捕歸案，並限制住居。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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