2021災害管理研討會　侯友宜：7+7春節檢疫帶來新挑戰

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侯友宜以平寧計畫為例，除了聽取專家學者的建議，同時透過全災型智慧化指揮監控平台（EDP）建置統一指揮系統，由各單位專業分工，包含消防局整合應變中心資源、衛生局綜理防疫及疫苗相關專業工作、警察局協助精準疫調、社會局輔導相關單位及弱勢族群落實防疫，及民政體系全體總動員成立居家檢疫關懷中心，並藉由鄰里系統在第一線建立防疫陣線等，才將疫情穩定控制。
面對新冠變異株Omicron來襲，侯友宜認為，必須要去了解Omicron這個變異株本身的病毒，是不是跟Delta沒有差異性，針對不同變異株的差異採取不一樣的策略方向；也提醒「7+7」春節檢疫專案將帶來新挑戰，同住家人在管理上有一定難度，也容易造成防疫破口，市府必定全力備戰、強化規範，也希望民眾能落實防疫規範，切勿掉以輕心。
消防局指出，研討會除邀請台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙發表「新北市智慧防災全球視野」的專題演講外，還邀衛生局長陳潤秋分享「新北市防疫抗災策略與創新作為」，說明新北市自升級疫情三級警戒以來，防疫抗災的作為及心路歷程；消防局補充，面對複合型災害挑戰，市府防災團隊會秉持前瞻開放、整合革新，及效率執行的信念自我砥礪。
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