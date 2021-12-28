卡神楊蕙如承辦WTA賽事涉詐領上百萬！檢調搜索、約談4人
「卡神」楊蕙如被控操作網軍蔡明福透過PTT發文帶風向，詆毀台北駐大阪經濟文化辦事處，間接導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生遭判6個月徒刑，今（28）日她以母親掛名負責人的易始公司，涉嫌從2016年起，利用舉辦WTA國際女網台北站等3場賽事主辦權機會，詐領政府機關補助上百萬元，台北地檢署展開搜索，並約談楊及母親、妹妹及另名涉案人共4人到案。
編輯中心／綜合報導
2021-12-28 15:41:52
台北地方法院上（11）月12日，依侮辱公署罪判楊蕙如、蔡福明均6月徒刑，可易科罰金18萬，可上訴。而全案發生於2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，引發社會輿論抨擊究責大阪辦事處，間接導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。
台北地檢署調查，發現蔡明福當時使用楊蕙如的wifi分享上網，文章PO出後1分鐘，楊蕙如就轉貼到LINE群組，要求其他網軍「幫高調」轉發推文，因此起訴楊蕙如和蔡明福涉犯侮辱公署等罪嫌。
網軍案遭判刑6個月，今日又傳出，台北地檢署上午指揮調查局，兵分5路展開搜索，約談楊蕙如及其母親、妹妹與另名涉案人共4人到案，因其以母親掛名負責人的易始公司，遭檢舉利用舉辦WTA國際女網台北站等3場賽事主辦權機會，詐領體育署、台北市體育局、觀光局等政府機關補助上百萬元。（編輯：林莞茜）