空手道團赴哈薩克比賽染Omicron　醫生曝三大可能原因

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對此，黃高彬分析，賽事期間，選手從各國入境，若有他國選手確診Omicron變異株，在比賽時、會場內、用餐時都容易發生感染，且我國選手會在韓國轉機，也可能與其他旅客接觸。
「我覺得這是值得懷疑的！」黃高彬認為，Omicron變異株傳播力強，更勝Delta變異株，有外國人入境，就有可能攜入Omicron病例，因此也不能排除於當地感染，至於為何當地並無檢出Omicron個案，他的看法與莊人祥一致，「可能是哈薩克並無執行定序檢驗，或是檢驗設備無法及時配合。」
不過，若是要追究感染源，黃高彬坦言「很難判定」，必須要比對其他國家確診選手、哈薩克當地流行的病毒株定序，才有辦法找出可能的感染源。
黃高彬也提醒，民眾若是出國，有與國外民眾接觸需求，都應盡速施打第三劑疫苗，且在國外要盡量維持戴口罩的習慣，降低感染風險，也要隨時洗手，常保手部乾淨不沾染病毒，以免不經意觸摸眼口鼻時導致感染。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。