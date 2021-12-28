鄭文燦出席斐翠莊園酒店上梁典禮 盼帶動觀光旅遊發展
桃園市長鄭文燦今（28）日上午前往新屋區，出席斐翠莊園酒店上梁儀式時表示，東坤集團選擇在新屋區投資，闢建斐翠莊園酒店，今日上梁後預計2023年完工開幕，可進一步結合永安漁港、新屋石滬、農博環境教育園區等周邊觀光資源，期盼發揮相加相乘效果，吸引更多遊客體驗新屋魚米之鄉的自然人文風情，並帶動觀光蓬勃發展。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-28 16:17:54
鄭市長提到，斐翠莊園酒店將是促進新屋觀光旅遊業發展的重要里程碑，可進一步串聯周邊觀光資源，提供遊客嶄新的旅遊體驗。斐翠莊園酒店總面積約1萬1,366坪，將設置92間客房及5間空中Villa，並規劃引進米其林餐廳，運用桃園在地生鮮食材入菜，提供佳餚美酒，讓旅客來新屋旅遊時，忘卻日常煩惱，留下美好回憶。
鄭市長指出，新屋區是桃園重要客庄聚落，也是綠色旅遊的優質選擇，擁有可舉辦露營、音樂會、市集等多元活動的農博環境教育園區，以及熱門觀光魚市永安漁港等。永安漁港北岸有後湖溪泛舟體驗區及藻礁生態區，以及桃園青年體驗學習園區；南岸則有綠色隧道、新屋濱海植物園及百年石滬群等景點，成為大小朋友休閒旅遊的好去處。此外，市府近年來投入資源闢建的永安海螺文化體驗園區即將開幕，協助傳承客家捕魚文化，同時打造旅遊新亮點。
今日包括市議員朱珍瑤、張桂綿、陳睿生、陳美梅、市府觀旅局長楊勝評、警察局長陳國進、新屋區長姜義坤、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、中壢區漁會理事長葉國傑、即將出任新竹縣政府新聞處長的莊淇銘代表縣長楊文科、翡翠莊園酒店董事長左坤、副董事長左光宇、副總經理傅文忠、聯立賓士董事長呂學樟等均一同出席上梁儀式。