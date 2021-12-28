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立院三讀新設數位發展部　掌國家數位發展政策10事項

▲立法院會今天三讀通過數位發展部組織法。（圖／翻攝自行政院臉書專頁）
▲立法院會今天三讀通過數位發展部組織法。（圖／翻攝自行政院臉書專頁）

中央社

2021-12-28 17:40:57

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀通過數位發展部組織法，明定其掌理的10大事項，包括國家數位發展政策、通訊傳播與數位資源的規劃、推動，及數位科技應用與創新發展環境的建構等。

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此外，數位發展部的次級機關為數位產業署、資通安全署。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月5日初審通過發展部組織法草案；行政院所提書面報告指出，數位發展部是為實現總統蔡英文揭示，加速推動台灣數位發展政見所籌設的專責機關。

行政院數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌當時列席報告則指出，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

全案今天在立法院會處理。三讀通過條文規定，數位發展部掌理的10款事項，包括國家數位發展政策的規劃、協調、推動、審議與法規擬訂及執行；通訊傳播與數位資源的整體規劃、推動及管理；數位科技應用與創新發展環境的建構及人才培育，以及國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項的擬訂、指導及監督；政府資訊、資安人才職能基準的規劃、推動及管理等事項。

三讀通過條文也規定，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。（編輯：蘇龍麒）1101228

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