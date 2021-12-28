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蝦皮狂開店到店恐被租金壓垮？專家揭2優勢：這招超成功

▲專家分析，蝦皮店到店展店策略，是開發最小價值產品（minimum viable product，MVP）的成功範例。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲專家分析，蝦皮店到店展店策略，是開發最小價值產品（minimum viable product，MVP）的成功範例。（圖／攝影師王建鑫提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-28 17:05:38｜2021-12-28 17:27:45

蝦皮購物今年積極拓展實體店面，據房仲業者11月調查，北部地區已累計150家的蝦皮店到店門市，不過PTT八卦版有網友PO文質疑，蝦皮店到店要吸收運費，再加上店租成本「根本虧爆」，對此，專家分析，這樣的經營模式相當成功，除了有測試市場的機會，更能把線上流量兌現，未來預估業界會出現更多這類整合型通路。

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燒賣研究所共同創辦人周振驊觀察指出，蝦皮購物開設店到店的模式，在業界被稱為最小價值產品（或稱最小可行性產品，minimum viable product，MVP），就是設計出恰好機能的產品，讓業者經由消費者回饋進行學習，進而把產品設計得更好。

周振驊認為，蝦皮這步棋相當成功，首先是在疫情期間切入，有更大的租金議價空間，並且將人力與服務資源降到最低，進而拉低整體營業成本，最後是憑藉著低租金行情來大量展店，創造更多測試市場的機會，更能把線上流量帶到實體店面。
 

▲蝦皮購物店到店近期於北部快速展店，目前規模已近150家。（圖／翻攝自蝦皮
▲蝦皮購物店到店近期於北部快速展店，目前規模已近150家。（圖／翻攝自蝦皮官網）

至於這樣的經營模式，是否會吸引其他業者效法跟進，周振驊指出，國內近年來一直都有線上、線下的零售業進行合作，例如全家與全聯日前聯手合作支付工具等，因此未來如果出現更多跨界他並不意外，可以預測線上、線下的界線將會更加模糊，甚至可能出現更大型的線上與線下整合型通路。

另針對蝦皮店到店先前主打免運費，周振驊分析，從中國電商業界來看，一個新興品牌要打入市場，首先一定會以補貼作為開頭，試圖讓各多大眾認識品牌，但長期來講，品牌還是要賺錢。這在台灣電商市場也有相同情形，例如早期電商eBay、Yahoo奇摩、露天拍賣等，一開始都是主打免手續費，事實上蝦皮一開始也是免手續費，但這些品牌在打通市場後，最後都會開始收取手續費，因此在商言商，這種運費補貼不可能一直持續下去。事實上，蝦皮購物昨（27）日也宣布，店到店免運費將漲價至19元，確實應證專家所言。

蝦皮測試市場的策略成功之外，展店區域也有獨特風格，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，蝦皮前陣子開店的區域以雙北與桃園為主，但目前已擴展到基隆、新竹、苗栗，甚至到台中地區，展店策略多鎖定在精華商圈，但不會租最貴的，反而會選擇價格較平實、但地段精華的次級店面。

曾敬德分析，這樣的展店策略與疫情也有關聯，在疫情期間電商獲利較為豐潤，但實體店面受衝擊較大，在北部出現不少空租，這時對蝦皮就是最好的入場時機，能讓租金條件談到更好價碼。

曾敬德也觀察到，目前除了現有網購的店到店服務外，店面內也有小部分的零售商品，預估未來會發展出不同的商業模式，但現階段對周邊商圈實體店面的衝擊不大。

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