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遭陌生人騙上山「緩解經痛」　女星被算命師預言會衰10年

▲小CALL遭陌生人騙上山，被預言會衰10年。（圖／小CALL臉書）
▲小CALL遭陌生人騙上山，被預言會衰10年。（圖／小CALL臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-28 21:00:00

藝人小CALL近來上節目《震震有詞》時，自嘲有「受騙體質」，透露曾被陌生人騙到山上採樹葉緩解經痛，而被算命老師預言會衰10年的她，也用盡各式方法改運。

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▲小CALL近來上節目《震震有詞》。（圖／小CALL臉書）
▲小CALL近來上節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）
小CALL透露大學時曾遇到一位約60出頭，自稱教授的男性，突然問她：「妳是不是月經來的時候都會痛？」雖然突兀，但卻講中小CALL的心理，對方帶她到小學附近找一棵大樹，採樹葉回家煮可以緩解經痛，她表示：「但因為沒找到他就要我上他的摩托車，帶我去別的地方找那棵樹。」60多歲的男性載著她一路往深山騎，首先到了荒涼的宮廟，對方拿鏡子給小CALL要她去廁所照鏡子，看看下體是不是黑黑的，小CALL不疑有他照做，卻被唬得一愣一愣的，接著又坐上摩托車走路間小道：「因為他騎車時有試圖摸我，讓我有開始產生疑心。」對方帶著她走過小路後號稱找到這棵樹，要小CALL採88片回家煮來喝可舒緩經痛。
 
過程中小CALL接到同學來電，同學聽到小CALL被一位陌生男子載上山，要她立刻搭車離開，離開前那位自稱教授的男性還問她家住哪裡，甚至跟她相約下一次碰面：「我回家後把樹葉煮來喝，根本沒有緩解經痛啊！」不過小CALL很謝謝同學陪著她。
 
自帶容易受騙體質的小CALL，妙事還不只一件，曾經被宮廟老師說要她走修行的路：「我常常打坐到頭暈、運勢越來越糟，當時我的人生跌入谷底、每天酗酒，甚至工作不順利、跟家人關係不佳。」隔日朋友帶她去算命，從第一次算命老師說她會衰10年，起初不相信，連續再找了2位算命老師：「沒想到3個老師都說我會衰10年！」還有宮廟老師說她冤親債主上千個，要做法事化解：「我要去找12個不同姓氏借米，一周內要吃完，還得用洗米水淨身，但是做完都沒有比較好。」接著又有朋友建議，要她每天中午12點必須躺在有陽光的地方曬太陽15分鐘，如果有樹去抱樹更好：「過了一個月後，我運勢沒有變好只有臉上的斑變多。」

相較算命師，小CALL似乎信男人的話居多，她分享：「剛認識我先生時，他對我說夢中見過我，我們是七世夫妻，他一直在尋找我的下落，他還說因為上一世墓碑沒有葬在一起，才會這麼久才找到她。」這句話完全打動小CALL，2人交往一個月後就結婚。經過第一任算命師預言衰10年後，至今邁入第5年，小CALL覺得現在運勢越來越好，婚後生活也很好，只是也小小抱怨：「結婚3年後就沒有七世夫妻的感覺了。」

▲小CALL自嘲帶易受騙體質（圖／小CALL臉書）
▲小CALL自嘲帶易受騙體質（圖／小CALL臉書）
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