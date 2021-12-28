遭陌生人騙上山「緩解經痛」　女星被算命師預言會衰10年

我是廣告 請繼續往下閱讀
過程中小CALL接到同學來電，同學聽到小CALL被一位陌生男子載上山，要她立刻搭車離開，離開前那位自稱教授的男性還問她家住哪裡，甚至跟她相約下一次碰面：「我回家後把樹葉煮來喝，根本沒有緩解經痛啊！」不過小CALL很謝謝同學陪著她。
自帶容易受騙體質的小CALL，妙事還不只一件，曾經被宮廟老師說要她走修行的路：「我常常打坐到頭暈、運勢越來越糟，當時我的人生跌入谷底、每天酗酒，甚至工作不順利、跟家人關係不佳。」隔日朋友帶她去算命，從第一次算命老師說她會衰10年，起初不相信，連續再找了2位算命老師：「沒想到3個老師都說我會衰10年！」還有宮廟老師說她冤親債主上千個，要做法事化解：「我要去找12個不同姓氏借米，一周內要吃完，還得用洗米水淨身，但是做完都沒有比較好。」接著又有朋友建議，要她每天中午12點必須躺在有陽光的地方曬太陽15分鐘，如果有樹去抱樹更好：「過了一個月後，我運勢沒有變好只有臉上的斑變多。」
相較算命師，小CALL似乎信男人的話居多，她分享：「剛認識我先生時，他對我說夢中見過我，我們是七世夫妻，他一直在尋找我的下落，他還說因為上一世墓碑沒有葬在一起，才會這麼久才找到她。」這句話完全打動小CALL，2人交往一個月後就結婚。經過第一任算命師預言衰10年後，至今邁入第5年，小CALL覺得現在運勢越來越好，婚後生活也很好，只是也小小抱怨：「結婚3年後就沒有七世夫妻的感覺了。」