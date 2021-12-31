跨完年不怕餓！台北101周邊宵夜美食　「這碗」燙嘴過癮

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才在台中開幕造成排隊炫風的一蘭拉麵，是日本正宗天然豚骨湯拉麵專門店，就位在離台北101超近的市政府信義區百貨周邊，可以按照自己喜歡的口味做湯頭濃淡、麵條軟硬等客製調整，獨特的赤紅秘製醬汁更是許多鐵粉的心頭好，吃到碗底朝天、把湯喝到一滴不剩，絕對不是問題。24小時營業，而且一人一格的個人座席，可說是徹底實現防疫距離。
一蘭 台灣台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：02-2758-3868
一蘭 台灣台北別館
地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11館B1）
電話：02-2729-9866
熱呼呼的還有這一碗伍柒玖專業牛肉麵，符合台灣人吃麵配小菜的習慣，可選寬厚有嚼勁的家常麵條或細麵，清燉、紅燒湯頭各有所好，再點上幾款入味的滷菜，不僅可以吃個過癮，也不會怕太傷荷包。
伍柒玖專業牛肉麵店
地址：台北市大安區延吉街68-24號
電話：02-8772-7676
平常就是台北人吃宵夜首選的劉媽媽涼麵，位在交通便利的市民大道上，距離看煙火位置很剛好的捷運國父紀念館站，步行差不多約10分鐘就可抵達。份量充足的涼麵配上香濃拌醬，重點是必定喝上一碗絕配的三合一味增湯，熱呼呼超過癮。晚上9點半才開始營業，至少開到早上9點，要狂歡一整晚再當早餐吃也很可以！
劉媽媽涼麵
地址：台北市松山區市民大道五段37號
電話：02-8787-2093