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跨完年不怕餓！台北101周邊宵夜美食　「這碗」燙嘴過癮

▲看完跨年煙火必吃，台北101周邊宵夜美食曝光。一蘭拉麵、牛肉麵燙嘴暖胃超過癮。（圖／NOWnews資料照片）
▲看完跨年煙火必吃，台北101周邊宵夜美食曝光。一蘭拉麵、牛肉麵燙嘴暖胃超過癮。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-31 11:00:00

今晚就是跨年夜，好不容易捱過疫情，大家真的可以好好狂歡一下！（貼心提醒還是要遵守政府防疫規範喔）每到跨年印象最深刻的便是，在寒風中等候多時，看完璀璨的台北101煙火，但人潮散去肚子也跟著餓起來。但大半夜的要到哪去找暖胃美食？又怕人擠人好不容易趕到時店家已經準備打烊，根本來不及吃完。準備欣賞台北101跨年煙火的大家，這碗「深夜必吃暖胃美食」一定不能錯過，24小時營業或開到早上，看完煙火再跟朋友悠哉吃完都不是問題。吹了一整晚冷風，熱呼呼的一蘭拉麵、道地牛肉麵，燙嘴又過癮最多人推薦，吃飽身體都暖了起來，可以繼續狂歡到天亮！

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才在台中開幕造成排隊炫風的一蘭拉麵，是日本正宗天然豚骨湯拉麵專門店，就位在離台北101超近的市政府信義區百貨周邊，可以按照自己喜歡的口味做湯頭濃淡、麵條軟硬等客製調整，獨特的赤紅秘製醬汁更是許多鐵粉的心頭好，吃到碗底朝天、把湯喝到一滴不剩，絕對不是問題。24小時營業，而且一人一格的個人座席，可說是徹底實現防疫距離。

一蘭 台灣台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：02-2758-3868

一蘭 台灣台北別館
地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11館B1）
電話：02-2729-9866

▲近期天候和疫情影響，全球面臨物價上漲的問題，卻有網友好奇詢問「為何牛肉湯麵價格隨牛肉麵暴漲？」而掀起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲牛肉麵是台灣國民美食。（示意圖／翻攝pixabay）
熱呼呼的還有這一碗伍柒玖專業牛肉麵，符合台灣人吃麵配小菜的習慣，可選寬厚有嚼勁的家常麵條或細麵，清燉、紅燒湯頭各有所好，再點上幾款入味的滷菜，不僅可以吃個過癮，也不會怕太傷荷包。

伍柒玖專業牛肉麵店
地址：台北市大安區延吉街68-24號
電話：02-8772-7676

▲有網友發現自家附近開了好多涼麵店，好奇詢問涼麵配蛋花湯是不是台北的地方名產？引發討論。（示意圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）
▲台灣人習慣吃涼麵配上三合一味增湯，好對味。（示意圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）
平常就是台北人吃宵夜首選的劉媽媽涼麵，位在交通便利的市民大道上，距離看煙火位置很剛好的捷運國父紀念館站，步行差不多約10分鐘就可抵達。份量充足的涼麵配上香濃拌醬，重點是必定喝上一碗絕配的三合一味增湯，熱呼呼超過癮。晚上9點半才開始營業，至少開到早上9點，要狂歡一整晚再當早餐吃也很可以！

劉媽媽涼麵
地址：台北市松山區市民大道五段37號
電話：02-8787-2093

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