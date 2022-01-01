惠利掉進排泄物田中！全身沾滿大便 陣陣屎味差點昏倒
南韓喜劇《花開時想月》由俞承豪、惠利主演，劇中一場惠利為了20兩銀子踏入水肥田找飾品的戲，製作組竟搬來真的水肥拍攝，在場所有人面露難色，惠利直呼：「這味道實在太重，大家都快暈倒了，很像鄉下打開窗戶飄來的牛屎味！」但她秉持敬業精神不喊苦，親自下場拍攝跌入水肥田的戲，弄到全身都是水肥、飄出陣陣屎味，該場戲一喊卡，全場立刻報以熱烈掌聲，她說：「好久沒獲得掌聲了，心情真好！」但也忍不住哀號：「精神快要昏迷了！」讓眾人又心疼又好笑。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-01 10:30:00
劇中，惠利飾演家道中落的貴族之女姜露曙，她賺錢還債無所不用其極，更不惜在禁酒令時期，違法私下釀酒偷偷販賣，還運用生意頭腦打造「移動酒攤」大賺一筆，但沒想到家中空房，卻迎來一位令她處境尷尬的租客，正是俞承豪飾演抓酒販的司憲部監察，兩人將上演心驚膽顫又爆笑的同居生活。
俞承豪為飾演外貌出眾、身手矯健的司憲部新上任監察南岭，原本身型消瘦的他，去年開始認真運動、努力操肌，還嚴格控制飲食，兩個月只吃地瓜、五穀飯和雞胸肉，讓自己在鏡頭前更加健壯，展現成熟男人味。他坦言從小就因吃不胖的單薄身材感到自卑，直到最近健身有成，讓他開心說：「看到肌肉增加變得很有自信，性格好像也更開朗了。」《花開時想月》每週二、三在myVideo全網首播。