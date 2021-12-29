擠掉大汪、傑愛！今年這對名人離婚 網友震撼3天3夜
回顧2021年，演藝圈許多明星訂婚、結婚，如吳姍儒與設計師男友、許維恩和王家梁，還有最轟動的許瑋甯及邱澤。但令人惋惜的是，檯面上看似恩愛，突然宣布分道揚鑣的夫妻也不少，《NOWnews今日新聞》列出6對，請網友票選今年哪對藝人離婚讓你最震撼，結果出爐。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 08:00:00
第三名是兩岸聯姻的大S（徐熙媛）、汪小菲，票數14.35％，「大汪」2010年在一場餐會中認識，一個星期後大S就將汪小菲介紹給家人，兩人約交往20天、見面4次就決定結婚，婚後大S生下1女1子，10多年的婚姻儘管屢被傳婚變，但都沒有證實，直到今年6月，汪小菲再度發表激進兩岸言論，大S忍無可忍，5個月後發布「和平解除婚姻關係、共同扶養孩子」聯合聲明。
第二名是台日桌球金童玉女福原愛、江宏傑，票數29.46%，2016年9月1日，福原愛與江宏傑在東京登記結婚，幾天後召開記者會宣布喜訊，隔年先後在台灣、日本舉行婚宴，婚後育有一雙兒女，常公開秀恩愛，沒想到，今年初女方回日本，婚變傳言甚囂塵上，在與媒體迂迴否認、福原愛被拍到在橫濱約會男友人之後，7月8日終於認了離婚，結束4年半如童話故事般的婚姻。
拿下最高票的是王力宏、李靚蕾，王力宏2013年11月在微博透露婚訊，對象是當時還在念研究所的李靚蕾，結婚後，李靚蕾2014、2016及2018年陸續產下3個小孩，小倆口被視為娛樂圈銀色夫妻，直到本月15日被週刊爆料離婚、男方隨後證實，李靚蕾竟在2天後公布5千字長文，揭發王力宏荒淫性史，逼得對方從不認錯到公開道歉，並宣布暫退娛樂圈，整整3天撼動社會大眾。
第四到第六名依序為趙麗穎與馮紹峰、理科太太和理科先生、歐漢聲及鄭雲燦。（編輯：楊穎軒）
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