130KG女星脫光泡湯被求婚！老公後悔曝原因「跪求離婚」
日本諧星安藤七津因身高170公分、體重130公斤，加上顯眼的櫻桃小丸子頭而廣為人知，她2019年在聯誼派對認識小6歲的看護男友，交往3個月閃電結婚，但婚姻維持2年亮紅燈，今年6月爆婚變，媒體報導2人已離婚，據悉男生是因受不了老婆控制欲，以及彼此價值觀不合，決定離婚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-29 07:30:00
安藤七津曾透露跟男友是在聯誼派對相識相戀，當時是男生主動開口搭訕，得知對方是看護後產生興趣，2人交換電話展開遠距離戀愛，交往3個月後某日，男友帶安藤七津去溫泉旅行，她在露天溫泉泡湯時被求婚，於是在見面4次後，閃婚互許終生。
安藤七津結婚2年後，今年6月傳出婚變，據悉男生受不了女方要求出門報備「管太嚴」，不僅要告知地點、和誰見面，更要留下朋友的聯繫方式；此外2人的金錢價值觀也不同，除了房租六四分，其餘都是AA制，家用支出幾乎都由男方負責；但也有一說是安藤七津不滿老公花錢未據實以報，才萌生離婚念頭。
根據日媒報導，2人婚姻畫上句點，安藤七津原想低調進行離婚訴訟，但因身形顯眼在法庭外被媒體認出。據悉，安藤七津表態不給一毛錢，男方則要求支付婚姻期間所花的費用，2人談不攏才展開協商，對此，安藤公司則以「確認中」回應外界。