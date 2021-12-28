何妤玟「主動聯繫前夫」化解衝突　靠3件事安定身心

何妤玟去年與邵天成離婚後，8月就與大隸傳出緋聞，戀情曝光後也不吝於放閃，但沒多久仍因撐不過磨合期而選擇分開。面對離婚、外在及內心的壓力與糾結，何妤玟似乎已經學會離別與放下，她近來推出新書《不完美關係，與更好的我自己》就強調：「躲起來不難，『面對』才是真正的課題。」也透露自己嘗試做3件事來安定身心。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-28 20:00:00
何妤玟在離婚前後，也經歷了一場撕心裂肺的痛苦，她在新書中提到自己一邊用時間慢慢淡化內在的傷痛，一邊通過自己的努力，從閱讀心理學、到長期的心理諮商，了解自己原生家庭的影響。
為了保有心靈的安定，何妤玟也透過旅行、瑜伽和靜心安定身心，讓孩子快樂長大，並主動與前夫溝通和努力，走出離異的衝突，成為一對能協助彼此的友善父母，而經過了無數努力後才發現，離婚不難，但要坦然地面對自己與真實才是最難。
何妤玟認為面對感情關係，不論是國際巨星還是家管婦女，每一個人在感情中都害怕自己會成為那個「不被在意的人」，但如果只是為了博取對方的愛，或是維持住關係而背離了真實的自己，那只會越來越不開心，越活越不真實而已：「當一個女人期待自己能夠成為一名好媳婦，好妻子，好媽媽的時候，她們有沒有可能正逐漸失去自己的聲音？當她們察覺在婚姻中漸漸失去自己的形狀，卻又跟另一半彷彿漸行漸遠時，心理的落寞與沮喪如何面對？」表示最終能改變的只有自己，而幸福就是在能真正接納、喜愛自己時，就會源源不絕地湧來。