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基隆市漁工職業工會歲末關懷活動　百名漁工齊聚展望新年

▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-28 19:24:16

《四方報》報導，隨著2021年邁入尾聲，在這個寒冷的時節裡，外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動，邀請到許多關懷漁工的民間團體及公部門齊聚一堂，享用印尼特色美食薑黃飯及印尼風味餐盒並舉行抽獎活動，讓漁工在歲末年終團聚在一起，彼此加油打氣。

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本次活動是由基隆市漁工職業工會協助漁工自主性舉辦的一場聚會，與會者包括來自基隆及新北的外籍漁工，還有新事社會服務中心、桃園市群眾協會、新北市文化基金會、蘇格澳底海洋書苑、巨興人力資源有限公司等民間團體，以及移民署基隆專勤隊、基隆市警察局等府方人員皆到場作客同歡，人數約近百人，場面相當熱鬧。

▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
活動全程遵照防疫規範，在伊斯蘭長老祝禱完畢後，各與會團體紛紛致詞，向漁工們加油打氣，並宣導相關政府政策。活動一開始由理事長多理勉勵大家，在異鄉工作生活要更加團結，珍惜感恩在異鄉的一切，切勿因著個人的私利而破壞了團結。未來將持續協助基隆漁工完善工作及生活面向，並舉辦培力教育、同鄉凝聚、社區共融等活動。

總幹事劉美華也向大家鼓勵加油打氣，在寒冷的天氣裡注意保暖，有任何問題不管是否為會員，都願意給予協助，切勿因情緒行為，讓自己陷入困境。此外，長期服務外籍漁工的「新事社會服務中心」感謝漁工們為自己的家人及台灣這塊土地付出貢獻，並呼籲漁工們踴躍施打疫苗，遇到困境都可以找新事討論或諮詢，新事也願意提供實際的協助，鼓勵漁工學習做在地的主人。

▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
「蘇格澳底海洋書苑」貓哥林群也感謝漁工們為台灣漁業努力奉獻，對於有幸受邀參加活動相當感動，未來書苑將持續服務移工，代表台灣人對移工的感謝。基隆專勤隊則藉機宣導安心施打疫苗專案，並加強宣導防範非洲豬瘟，提醒漁工們年關將近，需留意勿讓母國家人將肉類食品寄到台灣以避免受罰。

致詞完畢，眾人開心合照並享用餐盒，現場也準備一大盆的印尼特色美食「黃薑塔飯」供大家品嚐。活動當天還舉行抽獎活動，由基隆市警局外事科、基隆市政府社會處、新事社會服務中心、基隆市漁工職業工會等團體集結社會大眾資源，捐贈共超過100份禮物，讓漁工們人人有獎，懷抱開心的心情，在溫馨的氣氛中為今年畫上句點，並期盼新年的到來。

總幹事劉美華會後也向《四方報》表示，由於漁工在港邊沒有室內休閒活動空間，因此當天活動是在騎樓下用雨棚擋風，稍嫌美中不足，建議政府應當完善港邊硬體設施，改善外籍漁工的休息活動空間。

▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
▲外籍漁工們在基隆市漁工職業工會的協助下，於12月26日晚間在八斗子漁港祈禱室前舉辦年終歲末關懷活動。（圖／基隆市漁工職業工會）
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