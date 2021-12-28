基隆市漁工職業工會歲末關懷活動　百名漁工齊聚展望新年

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活動全程遵照防疫規範，在伊斯蘭長老祝禱完畢後，各與會團體紛紛致詞，向漁工們加油打氣，並宣導相關政府政策。活動一開始由理事長多理勉勵大家，在異鄉工作生活要更加團結，珍惜感恩在異鄉的一切，切勿因著個人的私利而破壞了團結。未來將持續協助基隆漁工完善工作及生活面向，並舉辦培力教育、同鄉凝聚、社區共融等活動。
總幹事劉美華也向大家鼓勵加油打氣，在寒冷的天氣裡注意保暖，有任何問題不管是否為會員，都願意給予協助，切勿因情緒行為，讓自己陷入困境。此外，長期服務外籍漁工的「新事社會服務中心」感謝漁工們為自己的家人及台灣這塊土地付出貢獻，並呼籲漁工們踴躍施打疫苗，遇到困境都可以找新事討論或諮詢，新事也願意提供實際的協助，鼓勵漁工學習做在地的主人。
「蘇格澳底海洋書苑」貓哥林群也感謝漁工們為台灣漁業努力奉獻，對於有幸受邀參加活動相當感動，未來書苑將持續服務移工，代表台灣人對移工的感謝。基隆專勤隊則藉機宣導安心施打疫苗專案，並加強宣導防範非洲豬瘟，提醒漁工們年關將近，需留意勿讓母國家人將肉類食品寄到台灣以避免受罰。
致詞完畢，眾人開心合照並享用餐盒，現場也準備一大盆的印尼特色美食「黃薑塔飯」供大家品嚐。活動當天還舉行抽獎活動，由基隆市警局外事科、基隆市政府社會處、新事社會服務中心、基隆市漁工職業工會等團體集結社會大眾資源，捐贈共超過100份禮物，讓漁工們人人有獎，懷抱開心的心情，在溫馨的氣氛中為今年畫上句點，並期盼新年的到來。
總幹事劉美華會後也向《四方報》表示，由於漁工在港邊沒有室內休閒活動空間，因此當天活動是在騎樓下用雨棚擋風，稍嫌美中不足，建議政府應當完善港邊硬體設施，改善外籍漁工的休息活動空間。