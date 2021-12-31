「元旦情侶」狗仔抓到誰？這組戀人太震撼！

南韓最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）每年元旦都會公布「1號」情侶，既定模式的爆料，被網友開玩笑說是「國定心碎日」，粉絲每年都深怕自家偶像成為主角！盤點過往「元旦情侶」，2021年的主人公玄彬、孫藝真，最讓人印象深刻。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-31 08:00:00
《NOWnews今日新聞》舉辦「D社元旦情侶倒數！」民調，由2021年的玄彬、孫藝真以58.44％獲得第一名，他們雖然數度合作，但最終是靠拍攝電視劇《愛的迫降》相戀，假戲真做深受不少粉絲祝福，紛紛希望他們維持下去、步入禮堂。
D社從2013年開始爆出Rain跟金泰希交往後，每年元旦都會端出藝人戀愛消息，包含2014年的少女時代潤娥跟李昇基、2015年的李政宰與集團千金林世玲、2016年的EXID哈妮跟JYJ的金俊秀，2018年BIGBANG隊長GD與After School前成員李周妍、李準跟庭沼珉，2019年EXO Kai跟BLACKPINK JENNIE等，僅在2017年因為總統改選停擺一次，既定模式的爆料，被網友開玩笑說是「國定心碎日」。
此外，該票選二至四名分別為Rain、金泰希（24.68％）、「少女時代」潤娥、李昇基（10.39％），以及《魷魚遊戲》李政宰、集團千金林世玲（6.49％），更多《NOWnews今日新聞》民調可點此觀看。