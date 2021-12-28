棒球／吳念庭、李灝宇與小馬合作　揭幕國泰公益藝術牆

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除了專業的藝術團隊，國泰金控更邀請到旅外球星吳念庭、李灝宇及宋家豪一同體驗公益藝術牆創作，並分享自己對斜槓人生的看法，希望透過球員的影響力來鼓勵孩子們勇於追求自己的夢想。
在公益藝術牆牆面上畫出自己在日職埼玉西武獅隊球隊LOGO的吳念庭表示，第一次嘗試這樣的創作，沒想到自己還蠻上手的，很開心有這樣的機會體驗和分享。旅美小將李灝宇則在藝術牆上畫出十字架，他表示，今年是自己第一年在國外打拼，一開始會感到害怕，能夠讓他憑著信心去面對挑戰就是信仰，創作的過程與信仰讓他感覺很舒壓。
此外，球星們也與在場的院生們分享遇到挫折時的解決之道以及對於斜槓人生的看法，吳念庭表示，自己15歲時就一個人前往日本，人會因夢想而成長，自己能夠到日本打球已是夢想達成，很開心自己今年也有打出成績，但沒有最好只有更好，希望自己繼續努力。他也鼓勵大家，在實現夢想過程中若遇到挫折，一定要相信自己可以，持續努力等待機會來臨的時刻，不要顧慮太多，表現自己最好的那一面就行了。宋家豪則分享，自己去年成績表現不理想，心態上也還在調適，直到女兒出生，第一次抱著女兒，看著她笑和哭，讓他在心態上有所轉變，他認為，比賽有輸有贏，就跟人會哭會笑一樣，不要刻意放大，比賽過了就繼續努力，不要把不好的事情一直放在心上。
桃園少年之家成立近20年，提供青少年收容與關懷照顧，目前已協助超過兩百名青少年，建立職能培力回饋社會。桃園少年之家執行長張進益牧師表示，自己曾是「非」行少年，能夠感同身受小朋友們現在的處境，希望透過這樣的活動能夠幫助孩子們用愛看這世界，進而懂得如何去愛人並與社會接軌。
本次公益藝術牆面由小馬及藝術團隊城市記號CITYMARX設計，小馬本身為演藝人員，跨足藝術創作發展出自己的斜槓專長，本次活動結合國泰金控「霖園生活廣場線上講座」，透過小馬的分享，鼓勵大家勇於挑戰自己，不要設限自己，自信地朝著夢想前進。小馬表示，很感謝國泰金控投入公益支持這次活動，這次能付出自己的一點心意感到非常榮幸，也希望藉由藝術創作與分享讓大家都能獲得幫助與心靈平靜，讓善和愛繼續循環下去。
小馬因為信仰而找到人生的道路，藝術是他實踐信仰的方式，小馬提到自己如何從人生低谷努力往上爬的經驗，也希望能夠透過自身經歷與改變，影響更多的孩子，期許孩子們未來能夠成為下一個奉獻社會的人。