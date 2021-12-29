克里斯汀貝爾小鮮肉照出土 「走紅關鍵作」重返大銀幕
金獎監製大師傑瑞米湯瑪斯名氣響亮，以過人眼光享譽國際，監製生涯曾與日本國寶級導演大島渚合作《俘虜》，聯手加拿大鬼才導演大衛柯能堡催生出前衛電影《裸體午餐》和《超速性追緝》，更是義大利導演貝托魯奇在1980年代後最信任的合作夥伴，亦曾擔任過坎城影展和柏林影展評審團主席，知名媒體The Wrap甚至形容傑瑞米湯瑪斯是坎城影展的傳奇人物，影壇地位不言可喻。近年經典電影深受觀眾喜愛，尤其台灣影史首部票房破億電影《末代皇帝》去年在台重映後，再度掀起話題熱潮，更寫下該年修復片票房最高紀錄，片商甲上娛樂為回饋影迷，特舉辦「危險．心靈影展」，精選傑瑞米湯瑪斯所監製的六部影史佳作，由榮獲奧斯卡金像獎最佳劇情片等九項大獎殊榮的《末代皇帝》領軍，男神克里斯汀貝爾主演的《兩情世界》、《打擊驚魂》、《小心女人》、《毫無意義》以及史詩鉅作《遮蔽的天空》驚喜優先場，都將於明年1月7日於光點華山電影館獨家限量上映，影迷千萬別錯過。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 01:00:00
金牌監製大師傑瑞米湯瑪斯曾與無數殿堂級導演合作，心中卻一直難忘作家沃克漢密爾頓的同名小說《兩情世界》，過去受訪時曾向媒體表示，將這部作品翻拍成電影是他從小的夢想，於是選在事業巔峰之際初執導演筒，閱人無數的傑瑞米湯瑪斯一眼相中克里斯汀貝爾，並找來英國金像獎影帝約翰赫特助陣，果然克里斯汀貝爾成功發揮其精湛演技，細膩詮釋脆弱無助的青年巴比，因為受繼父虐待而逃家，遇見在公路救援動物的老人，展開一段奇幻旅程。當時克里斯汀貝爾因演出好萊塢影壇巨擘史蒂芬史匹柏所執導的《太陽帝國》後苦無代表作，演出難度相當高的巴比一角後打開星路，接連演出《仲夏夜之夢》，以及讓他一夕成名的血色驚悚神作《美國殺人魔》，成功晉升為當紅男星。
在開拍個人導演作品《兩情世界》之前，傑瑞米湯瑪斯監製的電影《小心女人》也捧紅了三棲天后珍妮佛洛佩茲，該片導演鮑勃拉佛遜執導生涯的非正式三部曲《浪蕩子》、《馬文花園之王》、《小心女人》，都是由擁有三座奧斯卡、六座金球獎的影帝傑克尼克遜擔任要角，分別飾演了兒子、兄弟與父親，最後一部《小心女人》的核心人物正是當年正青春洋溢的三棲天后珍妮佛洛佩茲，當風流影帝遇上拉丁女神，注定轟轟烈烈！片中傑克尼克遜飾演一名看似風光但早已面臨破產邊緣的酒商，「婚內出軌」了富有客戶家的褓姆珍妮佛洛佩茲，傑克尼克遜利用珍妮佛洛佩茲對豪宅的熟悉，潛入客戶家偷走一條鑽石項鍊後，計劃竟開始分崩離析，原來珍妮佛洛佩茲為了遠在古巴的家人，寧作小三也要留在夢想之地美國，週旋在傑克尼克遜和他的繼子之間，複雜的感情關係剪不斷理還亂。
王牌監製傑瑞米湯瑪斯和義大利導演貝托魯奇是影壇一代神仙拍檔，攜手合作《末代皇帝》、《遮蔽的天空》、《小活佛》、《偷香》和《巴黎初體驗》等五部電影皆成為影迷心中的經典，其中《末代皇帝》當年橫掃全球各大影展，榮獲奧斯卡9項大獎、金球獎4項大獎、英國奧斯卡3項大獎等各大影壇獎項，兩人二度合作《遮蔽的天空》時，特別前進北非撒哈拉沙漠，以神祕又變化萬千的沙漠為主要場景，講述作曲家波特和作家妻子凱特的婚姻關係在文明世界中逐漸崩壞，決定放下物質慾望，展開尋回初心的旅行，紀錄了既荒涼又淒美的絕美畫面，奪得英國電影學院最佳攝影大獎。「危險．心靈影展」由《末代皇帝》領軍，帶來傑瑞米湯瑪斯四部經典電影長片《小心女人》、《打擊驚魂》、《毫無意義》、《兩情世界》首度在台大銀幕上映，《遮蔽的天空》驚喜優先場限量放映，明年1月7日於光點華山電影館獨家登場。（編輯：楊穎軒）