2021總回顧／遭巨人羞辱式冷凍　陽岱鋼下一步要去哪？

2021年球季是台灣球星陽岱鋼到日本職棒（NPB）發展的第16個球季，今年陽岱鋼經歷在三軍練球與回到一軍出賽，最後離開待了5年的讀賣巨人，《NOWnews》帶您一起回顧陽岱鋼的2021年。





我是廣告 請繼續往下閱讀