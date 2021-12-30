2021總回顧／遭巨人羞辱式冷凍　陽岱鋼下一步要去哪？

2021年球季是台灣球星陽岱鋼到日本職棒（NPB）發展的第16個球季，今年陽岱鋼經歷在三軍練球與回到一軍出賽，最後離開待了5年的讀賣巨人，《NOWnews》帶您一起回顧陽岱鋼的2021年。
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不過陽岱鋼並未氣餒，在二軍、三軍保持好手感，在二軍敲出4發紅不讓展現優秀手感，8月28日首度回到一軍，並且於9月9日敲出睽違306天的先發安打，還在9月11日帶領球隊喊聲，可惜12日隨即被下放到二軍，之後沒有回到一軍的機會。
本季陽岱鋼僅在一軍出賽7場，7打數敲出1支安打吞下2次三振，打擊率1成43，是歷年來生涯一軍最低，同時中止連續11年都在一軍有開轟的個人紀錄。
季後雖然傳出巨人隊有意和陽岱鋼續約的消息，並且開出合約留人，但陽岱鋼思考再三決定離隊，目前已返回台灣隔離中，未來陽岱鋼將前往哪隊？球界內外都在關注。
2022年球季陽岱鋼即將滿35歲，這位5拍子好手即使年齡逼近職業選手尾聲，但球季中仍多次獲得近距離觀察的日本媒體好評，甚至認為其實力和過去在火腿隊時相去不遠，2022年球季相信陽岱鋼只要找到願意給予穩定一軍出賽機會的新東家，一定有機會再度奮起，讓台灣、日本再次看到那位熟悉的「英雄岱鋼」。