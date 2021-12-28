落實產學合一　樹科大攜手日月光辦產專班

由教育部推動的產學攜手合作計畫專班，經由技高與技專校院結合，培育符合產業需求的技術人才，同時也對於有心向學與經濟需求的學生，型塑兼顧「就學」與「就業」的教育模式。樹德科大校長陳清燿今（28）日與日月光集團高雄廠資深副總經理周光春簽署「締結教育夥伴策略聯盟」，以培育產業人才，縮短學用落差為共同目標，創造雙贏局面。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-28 22:42:52
陳清燿表示，樹德科大在日月光服務校友、或是日月光員工在樹德科大進修畢業的524人，分別擔任製程工程師、設備工程師、技術工程師等職務。資訊學院有資訊工程系、電腦與通訊系、及資訊管理系等三系，未來在產攜2.0也有機會把菁英學生以類專班方式，培育更高階人才對接到日月光公司，讓學生將學理應用在產業，不僅為半導體產業注入創新活水，更開創產業新局。
周光春說明，日月光半導體封裝與測試製造服務占全球29%，提供半導體客戶包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝、材料及成品測試的一元化服務；自動化比率已達50%，更是一家高雄在地產業。此次產學合作以樹德科大的地緣性與具發展設計及資訊的軟實力，對接日月光未來智能發展，以及人才培育與就業銜接為導向，透過實務及經驗瞭解產業現況，落實產學合一。
此次產專班招募對象以樹德科大四技進修部資訊工程系為主，對象為29歲以下高中職學生，非應屆畢業生亦可，暫定為四班二輪教學模式，配合企業班表，安排於非上班日上課，每週上課日預計為二天。