2021總回顧／台灣至寶的價值　王柏融繳出生涯年續留日職

日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士本季戰績慘澹，不過台灣好手王柏融卻打出旅日3年來的生涯年。《NOWnews》帶您一起回顧王柏融的2021年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年王柏融面臨合約年考驗，季初他就期許「收斂過去、展望未來」並且靠著知名遊戲「動物森友會」讓日文能力飛速進步，和隊友感情也急遽加溫，跟隨一軍順利備戰春訓，無奈在春訓熱身賽一度面臨12打數沒有安打的低潮，並且在開季時被放到二軍名單內。
4月27日需要火力的火腿將王柏融拉上一軍，王柏融也把握機會展現自我，雖然打數較少，但打擊率一度飆破4成，並且於5月15日睽違695天再度擔任球隊四番重任，從Nicholas Martínez敲出全壘打，宣示本季大王的地位。
雖然在季中一度遇到低潮，但王柏融隨即找到自己在球隊中不可忽視的存在感，一路展現優秀表現，最終在2021年球季留下出賽95場，敲出61支安打包括9轟，打回48分打點、1次盜壘成功，打擊率2成42的成績，其中全壘打與打點都是個人單季新高，王柏融找出自己在日職生存的方法。
即使季後外界不看好王柏融能續約留在火腿隊，甚至是留在日本繼續打拚，但最終火腿隊看見王柏融身上有無可取代的價值，以1年7000萬日圓的合約讓他續留球隊，王柏融狠狠打臉不看好的酸民。
2022年球季王柏融將面臨最多7位外籍洋將的高度競爭環境，且過去3年的成績依舊不足以讓教練給予他大量一軍出賽機會調整，已經適應日本職棒環境的王柏融會在2022年繳出如何表現，是乘著2021年的氣勢向上繼續邁進？還是2021年的好表現只是曇花一現？台日球界都在關注。