NOW早報／瑞莎遭控斂財！深夜曝光支出細節：無利潤可言

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對「價碼30萬的商演只給演出者5萬」爭議，瑞星表示，該活動是「2020 鐵玫瑰藝術節」，除了舞台表演，瑞星工作項目還包含了舞蹈設計、音樂設計、服裝造型、道具製作、活動實況拍攝與剪輯，實際上並無利潤可言。
瑞星說，該活動僅以舞台演出一項，在三位表演者之外，「瑞莎本人亦無酬登台演出，支付給三位表演者的費用也高於一般水準」，另外，瑞莎也被指控「找選手雜誌拍攝只給500元車馬費」，瑞星說明，除非是業配廣告，藝人參與雜誌專訪拍攝通常沒有酬勞，希望讓3位選手得到曝光度，所以瑞莎才帶著她們一起入鏡，也確認3人名字都有在採訪中露出；車馬津貼也是瑞莎向雜誌公司額外爭取而來，她也自費自費提供交通接送，連飲食也由經紀公司協助準備，並沒有怠慢。
傳出家長控訴「不合理的合約」、「惡意挖角」，瑞星解釋，約1年半前，我們與國立體大、龍潭國高中的高教練和學生合作，由瑞星團隊免費協助導入訓練資源；當時以瑞星體操發展社的名義與協助培育的選手簽定了以職業發展為目標的3年合約。
合約內容包含「受訓方關於訓練、活動、比賽出席的義務與瑞星協助提供師資、器材、保險等資源的責任，更確保了國家與國際比賽的自由參賽權利，培訓費用都是免費的」，其中，也有包含若由瑞星體操發展社安排接洽商業活動時的分成條件（瑞星體操發展社將收取 30% 的演出酬勞）。
瑞星表示，相信這份合約即使不到盡善盡美，也絕對對等公平，若匿名人士仍然指控這是不合理的合約，我們願意公開合約內容，交付公評。
瑞星表示，直到2020年間，仍有教練與部分曾簽約的選手與其友人仍持續在線上下發表不實言論攻擊瑞星，也由該教練『代表』選手主動以電話要求解約，但是瑞星沒有追究違約所負的賠償責任，原先的包容、體諒和尊重，卻成為攻擊指控的依據。
至於遭控「帳務不明」部分，瑞星說，自2019年10月成立以來，大部分的收入來自群眾集資，少部分來自企業贊助，從來沒有不當謀取利益，匿名人士用自己製作的表格、沒有出示任何領收單據，就能指控斂財吸金，實在令人不解，但協會也願用更高的標準檢視自己。
瑞星說，今年 4月30日 協會即公開承諾會每年提供進度報告給支持的大家，目前即將完成採訪與文稿內容，正進行設計製作，預計農曆年前就能分享。協會設立以來的進出帳目，也將在年底關帳自結完成後交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計會在 2022 年 3 月完成，以昭公信。
瑞星強調，不論培訓、推廣或面對各項質疑，我們不會隨便做做，也不怕公開檢視，因為我們相信這一切的挫折都是過程，也都有意義，感恩所有與我們同行的夥伴們，讓我們起步維艱，不致孤單。
今日天氣／今入夜鋒面通過！北部、東半部有短暫雨 氣溫轉涼
中央氣象局預報，今（29）日台灣北方海面有道鋒面逐漸形成，在晚上隨著東北季風增強東移至東半部海面，上半天北部降雨機率略微提高，基隆北海岸及大台北有些局部短暫雨，隨後東半部也會有局部降雨，其他地區仍為多雲到晴。
溫度方面，清晨仍偏涼冷，低溫普遍在15到18度，西半部有局部13、14度的低溫，白天北台灣高溫略降，約18、19度，其他地方普遍在21到23度，高屏可以來到25、26度，中南部局部地區日夜溫差較大。
立院三讀 NCC將掌管網路傳播及政策訂定
立法院會昨（28）日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，在NCC掌管事項中增加網際網路傳播相關業務。
《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案中明訂，NCC未來將掌管網路傳播業務，包括網際網路內容分級制度、通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定等。
同時，為配合「數位發展部」成立，CNN移撥基礎設施與資通安全相關業務，包括無線頻率、號碼、網址等稀有資源之分配業務，以及通訊產業輔導、獎勵相關業務、財團法人電信技術中心監督管理業務。
Keanna和謝和弦「這一戰」輸了！踹門夾傷莉婭遭判拘役
歌手謝和弦和Keanna戴一軒在離婚前，就公開認愛新歡莉婭陳莉涵並開過夜侵害配偶權行，遭判須連帶賠償戴一軒精神慰撫120萬元定讞，而Keanna反被提告涉嫌竊盜等罪獲不起訴，不過針對Keanna踹車門夾傷莉婭手腳，新北地院昨（28）日依傷害罪輕判Keanna拘役10天，得易科罰金1萬元。
「麟洋配」可接代言了！《國民體育法》修正案三讀通過
羽球國手李洋、王齊麟拿下奧運金牌，卻受到《公務員服務法》限制而不得進行商業代言。對此，立法院昨（28）日三讀通過修正《國民體育法》，明定曾任國家代表隊之運動選手，若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言，不受《公務員服務法》有關經營商業及兼職規定之限制。
我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌，卻因「公務人員身分不得兼職」而不能接受代言邀約。因此，立委林奕華等18人、立委林宜瑾等24人及立委鄭正鈐等28人分別擬具「國民體育法第22條條文修正草案」提出解套。
根據《國民體育法》第22條增第3項明定，曾任國家代表隊之運動選手，若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言，不受公務員服務法有關經營商業及兼職規定之限制；其商業代言之範圍、限制、程序等相關事項之辦法，由各該主管機關定之。
7-11買咖啡「多說1句」享隱藏優惠！店員認了：要主動提
便利商店優惠眾多，有時候連店員自己都容易搞混，近日，有民眾兩日都到7-11購買兩杯黑咖啡，發現一樣的品項兩天的結帳價格卻有差異，而貼文引來店員解答，原來一種是會員優惠，一種是第二杯五折的優惠活動，店員也出面認了因活動眾多，常常搞不清楚哪個最優惠，建議民眾結帳時指定要使用會員優惠活動購買。
原PO於《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享，自己買了兩杯黑咖啡，一次結帳金額是69元，一次卻是75元，而他更進一步解釋兩次結帳的方式跟過程都一樣，該篇貼文也引來店員解答，原來目前會員有兩杯69元活動，另一種結帳金額則是使用第二杯半價的優惠共為75元。
店員出面表示，雖然原PO兩次結帳都有提供會員，但因優惠眾多仍然會搞混，建議民眾可以直接指定要使用哪一優惠「7-11常常同品項當期有配合不同優惠活動，可以挑優惠的結」、「有時候忘記而已啦！最好自己問比較保險」、「只能說統一同一檔期同品項出了太多優惠，店員有時候記不了這麼多，特殊活動又要按特殊按鍵，或者刷額外條碼才會有活動折價」、「活動太多了，要和店員說你要這種活動的」。
根據7-11的回應，主要是咖啡活動不同，2杯69元是消費或繳費加購，因每波會員優惠加價購或檔期優惠活動內容不同，建議可參考官網、官方社群平台、門市宣傳海報等，關於消費加價購，店員多也會主動提及。（編輯：郭佩蓉）