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女大生「一天吃300元」被轟貴！網曝省錢神招：一餐僅60

▲桃園一名女大生表示，她每天餐費都要花至少300元，讓她覺得外食真的太貴，貼文一出，也有內行人傳授省錢妙招。（示意圖／取自unsplash）
▲桃園一名女大生表示，她每天餐費都要花至少300元，讓她覺得外食真的太貴，貼文一出，也有內行人傳授省錢妙招。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 07:05:46

物價上漲的速度之快，讓全台民眾叫苦連天，而對在外租屋生活的學生來說，更是有感；對此，就有一名在桃園讀書的女大生表示，她每天三餐加起來最少300元，平均一餐要花100元，若有時和朋友吃個下午茶，就直接飆破500元，讓她不禁直呼「餐費一天花300，是最低極限嗎？」，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示她是個在外租屋的學生，同時也是外食族，平常無社交生活時，每天花在吃的錢，最低大概300元，早餐「35+60（咖啡）」，大概抓100元、午餐100-150元，晚餐100-200元，「有時候還會忍不住喝個手搖，吃個小點心」。

原PO說，如果要出去跟朋友吃飯、喝酒、去咖啡廳，絕對都會破500以上，「最近的體悟就是，外食真的好貴，各種店也都在漲價，廚藝白痴的我都在思考要不要自己煮了」，因此好奇發問「想問問大家一天都花多少錢在吃的上面呢？300塊算最低標準了嗎」？

▲桃園一名女大生表示，她每天餐費都要花至少300元，讓她覺得外食真的太貴，貼文一出，也有內行人傳授省錢妙招。（示意圖／取自unsplash）
▲桃園一名女大生表示，她每天餐費都要花至少300元，讓她覺得外食真的太貴，貼文一出，也有內行人傳授省錢妙招。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，有網友認為「你的花費我以為你在台北，我一天只吃午晚餐大概250-300」、「太多了，我餐費最多才200，我直接去掉早餐不吃」、「300根本就吃很好… 」。

也有人建議她可以先從「咖啡」開始省，「先從每日咖啡開始節省吧，萊爾富、ok的咖啡都有常態5折販售，全家、711則是偶爾有活動，換算下來大杯冰拿鐵約28元。跟朋友去咖啡廳時再喝高檔的」、「咖啡可以買來自己沖，省50」、「咖啡可以買粉自己泡」。

另外，還有網友給出「午餐、晚餐」的最省錢方法，除了自己煮以外，就是多吃「自助餐」，「月底餐餐自助餐一天120」、「午餐學校擺攤便當60～70，晚餐自助餐有菜有肉有飯大概抓60～75」、「路邊攤50元飯菜/燙青菜+蘿蔔湯/炒米粉/滷肉飯/超商關東煮...輪流吃。」、「我早餐有時候會自己泡麥片和穀粉，這樣很省」、「乖乖吃80元便當2餐，有肉有菜有飯，200元沒問題」、「我在板橋一天三餐共180元，一餐60元，學校後門便宜」、「學餐啊」。（編輯：郭佩蓉）

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