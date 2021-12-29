老後的尊嚴（一）20萬網友朝聖「不老電競」讓長者在圓夢舞台發光發熱

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年僅28歲，發起人兼主負責活動的徐昊平回憶初衷，當初看到不少長者會抱著手機玩手遊，因而發想讓長者們來打電競，但初期受到很多人質疑：「老人連開機都不會了，怎麼可能玩得了英雄聯盟？」他感歎社會上仍對長者存在偏見或話語中帶有歧視意味。令徐昊平不禁反思，世代間的溝通出現分歧，長者冠上了年邁失能、腦筋不靈活之名，甚至網路上曾以「連我阿嬤都比你強了！」揶揄他人，這句帶有嘲諷意味的玩笑話，無意間給長者貼上了標籤。
徐昊平表示，其實仍有許多長者是願意嘗試新事物的，但社會賦予他們的框架，讓他們失去追逐夢想的權利，「很想給他們一個圓夢的舞台」，於是，徐昊平與團隊夥伴在經費有限的情況下，花上一年的籌備期，包括招募、培訓、行銷等，堅定完成這項艱鉅挑戰，期盼打破眾人的偏見。
▲「不老電競交流大賽」活動負責人-徐昊平。圖片提供：弘道老人福利基金會
感到挫折也能堅持到底 才是「不老精神」
在籌備過程裡，徐昊平也不斷思考「不老精神」是什麼？經過詳細研調、訪談，得知長者們此生最想完成的，不外乎是環島、泳渡日月潭等運動項目，但是普遍社會大眾認為長者一定做不到，然而，卻啟發了徐昊平有不一樣的觀點，「追求夢想的過程中肯定有挫折、也一定是別人不太能認可的。」他認為，不老精神的核心意義就在此，具有挑戰性、過程中有挫折感，戰勝別人異樣的眼光，勇往直前追求夢想，才能夠象徵「不老」的意義。
英雄聯盟這款遊戲，需要策略性、反應力及團隊合作，深怕長者們應付不來，原本想改成射擊遊戲或跑跑卡丁車，但想起不老精神的意義，團隊們最終決定選用困難度較高的英雄聯盟，顛覆眾人的想像。不過，挑戰才正要開始，隨著招募消息發布，卻碰上台灣疫情進入三級警戒，報名人數寥寥無幾，徐昊平一一致電給親友協助推薦、慢慢擴大，最後收到67份報名表，進行一連串線上面試選拔。
徐昊平表示，這些選手不一定要會使用電腦，但必須年滿60歲，而最重要的是「要有學習新事物的熱誠」，最後網羅30位選手組成戰隊，並透過中華民國電子競技運動協會的幫忙，協助媒合北部健行科大、中部弘光科大及南部正修科大的老師與教練加入不老電競計畫，讓校方進而幫助長輩們完成三個月10堂課程的培訓。
長者連開機都不會 克服萬難從零開始
「很多選手家裡連一部電腦都沒有！」徐昊平娓娓談起當時訓練的狀況，長者們幾乎從「零」學起。擔任不老戰隊教練的陳家祥，本身是健行科技大學電競隊的教練，自願當志工來訓練長者們，在練習過程發現「很多長者協調性不好，家裡沒有電腦，英雄聯盟的技能又很複雜，所以前期訓練必須要多加雕琢雙手放在鍵盤上的姿勢。而且有時候要按Q，結果按到W，長者常常會忘記。」
就怕選手們不知如何放技能、接技能，一旦對戰時反應太慢，比賽無法取得勝利。因此陳家祥付出耐心，針對不同選手，設計相對應的口訣，幫助長者記憶。平時，陳家祥也會線上陪長者練習，從中，他也看見了他們的毅力與努力，「有一位媽媽選手比賽輸了，竟然哭了出來，他們真的很重視這場比賽。」長者們的認真、積極，讓所有人動容。
▲「不老電競交流大賽」教練-陳家祥（中間），耐心引導、陪伴長者進入「英雄聯盟」的世界。圖片提供：弘道老人福利基金會
最討厭兒子打電動 選手梁瑛芬卻以電競喚回母子情
動人的故事，還有更多。徐昊平印象深刻的，是一位名叫梁瑛芬的媽媽。她的故事，很平凡，卻是許多家庭經常上演的生活寫照。梁瑛芬過去非常反對兒子玩電競，每次叫兒子吃飯、洗澡時，兒子總會怒吼：「我不能中離！妳根本什麼都不懂！」許多母親面對孩子打電動，常常不知如何是好，甚至與孩子之間多了條難以溝通、理解的鴻溝，僵局無法化解。
當不老電競報名展開，梁瑛芬內心萌生了參加的念頭，儘管不解兒子對於電動的熱忱，但她希望能夠給兒子「驚喜」，和兒子的世界更靠近。直到訓練進入中後期，兒子終於得知媽媽參加電競比賽，發自內心覺得媽媽很「新潮」，然而媽媽過程中不慎手指骨折，影響訓練，兒子於心不忍，也買了一款專屬梁瑛芬手型的電競滑鼠，助比賽一臂之力。梁瑛芬收到滑鼠，趕緊和隊上爭取，希望也能帶著這款滑鼠上場，帶著兒子的祝福迎戰，也代表關係的破冰，母子之間終於能互相理解，那一刻，梁瑛芬和兒子的距離從平行線，變成密不可分的一條線。
▲梁瑛芬與兒子合影。圖片提供：梁瑛芬
▲梁瑛芬兒子送給媽媽的專用滑鼠。圖片提供：梁瑛芬
靠自己的力量圓夢 老後更有尊嚴
不老電競特訓期滿後，於今（2021）年11月28日，長者們終於站上圓夢舞台，徐昊平從長者們身上，體認老後的日子要活得有尊嚴，無非是身體健康、完成想完成的大小事，透過自己的雙手、雙腳實踐夢想，不給子女造成負擔，長者這份愛，為他們帶來尊嚴。不論這場英雄聯盟的爭霸戰，是輸、是贏，賽場上那雙炙熱的眼神，以及卯足全力進行對戰的雙手，長者的不老精神，在舞台上大放閃耀光芒，20萬人的共襄盛舉，讓老後的尊嚴，變得貨真價實。
資料來源：健康醫療網 老後的尊嚴（一）20萬網友朝聖「不老電競」讓長者在圓夢舞台發光發熱
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