又是酒駕又是高雄！男逆向撞檳榔攤 撞傷人還釀瓦斯外洩
酒駕歪風難止！高雄26日才發生嚴重酒駕車禍，一家4口被3度酒駕肇事的BMW駕駛撞飛，媽媽送醫後傷重不治，父女3人也受輕重傷。高雄市長陳其邁為此震怒，高雄警察局宣示強力取締酒駕，不料昨（28）晚深夜仁武區又發生酒駕事故，21歲吳姓男子酒駕白色自小客車撞進路邊檳榔攤，造成店內的女店員受傷還撞斷瓦斯管線，警方依公共危險罪嫌將吳男移送法辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 08:45:18｜2021-12-29 09:34:54
據了解，這起車禍發生在28日晚間11點35分，吳男開車行經仁武區八德中路與八德南路口時，疑似為了閃避機車騎士，逆向撞進路邊檳榔攤，造成檳榔攤內女店員擦傷送醫，所幸女店員迅速機警閃避，只是輕傷並無大礙。
另外這一撞還撞斷住家的瓦斯管線，導致瓦斯外洩，消防局趕緊通知瓦斯公司前來止漏，幸好並未釀成更大災情。警方表示，吳男酒駕上路，看到臨檢警力心虛加速逃逸，才造成這起事故。撞進檳榔攤前，還撞上另輛轎車與林姓女機車騎士，造成女騎士腿部骨折。
警方獲報後趕到現場，將吳男帶回派出所進行酒測發現酒測值為0.52毫克明顯超標，訊後將其依公共危險罪移送。（編輯：倪浩軒）