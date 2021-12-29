假戲真做？郭雪芙、王子驚爆熱戀 「換車進香閨」全被拍
郭雪芙與王子（邱勝翊）認識雖然已10年，但最近才首度合作拍電影，豈料遭週刊爆出假戲真做，王子不僅被拍到換車進出郭雪芙家中，還被爆料私下不畏在人前親暱；不過雙方經紀人皆否認，強調倆人只是好朋友。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 09:03:54
根據《鏡週刊》報導，郭雪芙與王子日前合作電影《山中森林》，為培養默契，還一起找了表演老師上課，工作、私下形隱不離；而倆人拍攝吻戲，除了在路邊忘情接吻，還有一場婚禮戲的鏡頭，拍了4次，倆人就這樣甜蜜親吻5、6次，不知是否是親到太忘我，友情變愛情，甚至有人爆料他們倆不畏在人前親暱，還出雙入對，正在熱戀中。
報導也指出，王子經常換車進出郭雪芙家中約會，甚至用9年前與楊丞琳交往時的「躲藏伎倆」，彎著腰躲在車子後座，不過仍遭識破，他12月3日被拍到從北市內湖一家診所出來，坐上多元計程車後，抵達郭雪芙家中社區停車場，直到晚上8點，他才開著車從郭雪芙家中離開，也代表王子將車子停在郭雪芙家。
而針對2人爆出交往消息，王子所屬經紀公司回應「一直都是好朋友，謝謝大家關心」；而郭雪芙經紀人則表示，2人就是正常朋友之間的往來，「沒什麼要多作回應的」。（編輯：郭佩蓉）