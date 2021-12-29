宋少卿五度酒駕「一點點僥倖心態」 方文琳怒轟：壞榜樣
相聲瓦舍創辦人、53歲藝人宋少卿昨（28日）凌晨開車與一輛計程車擦撞，酒測值達0.95，觸犯公共危險罪，他說喝酒後有找代駕，但卻自己把車從停車場開出來，「一點點小小的僥倖心態，非常抱歉、對不起」。宋少卿五度酒駕，演藝圈一面倒譴責，方文琳發文痛批：「少數公眾人物也做壞榜樣！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 09:07:19｜2021-12-29 09:25:15
宋少卿酒駕新聞曝光後，方文琳在臉書發文，憤怒寫下：「酒駕！酒駕！！酒駕！！！開車不喝酒！喝酒不開車！！聽！不！！懂！！！到底還要傷及多少無辜家庭？！」更意有所指地說「很多不好的事情，少數公眾人物也做壞榜樣！法律可以再硬多點嗎？！」
高雄市日前發生酒駕累犯開BMW肇事，造成一家四口1死3重傷悲劇，或許又聽聞宋少卿新聞，孫協志也PO文，沉重地問：「喝酒不開車，開車不喝酒，真有這麼難嗎？為何總是要有僥倖的心態呢？」
孫協志表示，喝酒這件事其實就是在檢視和看清自己，即便本身有在推廣品酒，但同時不斷宣導正確的飲酒觀念，「我再說一次，『酒』本身沒有問題，有問題的向來都是『人』。」方文琳及孫協志的文章，獲得不少藝人點讚留言，如舞蹈老師KIMIKO、李國超、曾子益、狄志為等。（編輯：楊穎軒）