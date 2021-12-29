外媒報導共機擾台明年恐更多！邱國正：國軍整備不分時間
美國彭博新聞（Bloomberg News）報導，今年的擾台共機數量超過去（2020年）的2倍，明年擾台的共機預料將更多。對此，國防部長邱國正今 （29）日表示，敵情威脅越來越大，國軍責無旁貸，且國軍整備不分時間。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-29 09:55:40
立院外交及國防委員會今日繼續審查111年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分，會前受訪被問到共機擾台明年恐更多，邱國正表示，很多狀況都不樂見，敵情威脅越來越大，國軍當然壓力越來越大，但是國軍責無旁貸要去面對，國軍應該去做的就是整備，而且整備不分時間，不是今年、明年，料敵從寬、量己從嚴，嚴格考驗國軍有無能耐去面對，目前國軍可以面對不樂見的狀況。
邱國正表示，至於國外媒體怎麼報導？他都認為是必然的，都是料敵從寬的範疇之內。
媒體問美國拜登總統簽署《2022國防授權法》中，包括支持美國國民兵與台灣交流，邱國正說，「任何一個團隊或國家對我們有所正面幫助的我們都樂見，未來有無進一步進展，我們都會評估，我們會配合，但是不會照單全收」，與國民兵交流在交流範疇中都會接觸到，但是細節中不便說清楚。
針對遠見雜誌最新民調稱「半數民眾不會上戰場？」邱國正先是哈哈笑了2聲，之後表示，「民調什麼樣的立論基礎我不太了解，但是國防部來講國軍我是有信心」，民調會變立論他不了解也不會評論。