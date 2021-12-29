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健保署統計資料指出，50歲以上的國人有六成罹患白內障；60歲以上則有八成；甚至70歲以上高達九成，成為無法避免的通病之一。王孟祺表示，高度近視、長期點用類固醇藥物或有代謝性疾病的患者，更容易提早發生白內障，另外，民眾若發現其中一眼度數急遽增加，千萬別以為只是一般的近視加深，必須提早警覺有可能是「白內障」，並及早接受治療。
王孟祺表示，依嚴重程度不同，白內障治療方式也不同。輕微白內障，平常要保養避免惡化，例如外出時戴墨鏡、寬緣帽子，防止眼睛暴露於紫外線，減緩水晶體老化，而飲食上需補充抗氧化成分，例如葉黃素、蝦紅素、花青素等，並維持運動，讓養分能夠充分送達眼睛。
如果病情進展一定程度，但不至於影響日常生活、工作，可先使用藥物延緩惡化，然而目前藥物尚無法根治白內障，萬一嚴重影響生活，患者需考慮置換「人工水晶體」；王孟祺表示，早期使用水晶體囊外摘除術，將水晶體的晶核完整取出並留下囊袋以置入新的人工水晶體，但傷口大且復原時間長，日後也可能有傷口容易再度裂傷的危險。
因此，現在主要以超音波乳化手術，利用超音波的能量震碎白內障，並將其吸出，再使用植入器將水晶體植入，然而在手術操作上，高能量恐怕會傷害到眼球內其他健康的細胞，因此現今以飛秒雷射輔助治療，取代醫師目測及手動的危險，運用儀器的光學測量及雷射切割，提升安全性。
現今人工水晶體選擇多樣 特性大不同
常見的人工水晶體分為單焦點、二焦點、三焦點及延伸焦距。王孟祺表示，單焦點是指光線時只會集中在一個焦點上，成像是最「銳利」的，但缺點只能看「一個固定距離」，一般而言是看遠方為最清晰，但中、近距離需配戴老花眼鏡，對於早發性白內障的年輕患者來說，非常不便。
為此，還有二、三焦點可選擇，讓聚焦範圍擴大到看遠、近都行，其中「二焦點」顧名思義是只有其中2個距離清晰，但是無法讓遠、中、近都很清楚；「三焦點」是三種距離都清楚，不需要配戴眼鏡輔助，然而某些患者需要較長的時間來適應習慣這樣的水晶體。王孟祺表示，「若要使用二、三焦點，患者眼睛本身的條件要夠好，若視網膜、視神經體質差，對光線敏感度低，這時置入人工水晶體，無法發揮良好效果。」
王孟祺表示，患者眼睛的體質不好，可使用「延伸焦距型水晶體」，又分為「繞射型」及「非繞射型」。繞射型已成功改善二、三焦點的缺陷，不過近距離視覺仍較弱一些，需以低度數老花眼鏡輔助，但少數患者夜間開車仍會有些微眩光及光暈的感覺；「非繞射型」則改善了夜間眩光、光暈的問題，且無論是遠、中、功能性近距離都相當清晰，對於患者眼睛的體質要求沒有像繞射型的那麼高。
不是越貴越好！ 務必找到最適用的人工水晶體
王孟祺強調，人工水晶體並不是越貴越好，要針對患者眼睛光學狀況找出最適用的水晶體。舉例來說，不同的水晶體度數範圍不同，因此最貴的水晶體度數不一定適合患者。曾有位50多歲且平常需執行手術的醫師，因高度近視並且單眼突然近視加劇，確診後罹患白內障，經詳細討論後，選擇置換非繞射型延伸焦距水晶體後，能夜間開車、看診並執行手術搶救人命。因此，務必要根據日常生活、工作需求，以及眼球體質，來配置適合且能發揮效果的人工水晶體。
▲知名眼科診所院長王孟祺
資料來源：健康醫療網 白內障年輕化 置換人工水晶體才能擺脫「模糊」人生
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