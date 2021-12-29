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楊蕙如涉詐WTA補助款！游淑慧批：北市府成「2號金主」

▲游淑慧在臉書提出3大疑點，質疑楊蕙如公司根本「沒有資格」，申請中央體育署以及台北市體育局的補助，懷疑根本是「諸多綠營民代硬生生幫她喬出來」，且該公司集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案，痛批台北市政府也成為楊蕙如的2號金主。（圖／NOWnews資料照片）
▲游淑慧在臉書提出3大疑點，質疑楊蕙如公司根本「沒有資格」，申請中央體育署以及台北市體育局的補助，懷疑根本是「諸多綠營民代硬生生幫她喬出來」，且該公司集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案，痛批台北市政府也成為楊蕙如的2號金主。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 09:55:59

「卡神」楊蕙如涉藉舉辦國際女子網球協會（WTA）公開賽機會，詐領政府機關補助約200百萬元，北檢昨天約談楊蕙如說明，今（29）日凌晨諭令60萬元交保；國民黨台北市議員游淑慧在臉書提出3大疑點，質疑楊蕙如公司根本「沒有資格」，申請中央體育署以及台北市體育局的補助，懷疑根本是「諸多綠營民代硬生生幫她喬出來」，且該公司集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案，痛批台北市政府也成為楊蕙如的2號金主。

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楊蕙如遭檢舉以母親陳玉音掛名負責人的易始公司，從2017、2018年起參與舉辦WTA女子職業網球公開賽，涉嫌虛增支出或以不實單據向台北市政府體育局、交通部觀光局、教育部體育署核銷經費，約200萬元。

台北地檢署昨天約談楊蕙如、陳玉音、掛名易始公司董事的妹妹楊蕙心及易始公司張姓員工共4名嫌疑人，全案依刑法詐欺及偽造文書罪嫌偵辦；檢察官凌晨諭令楊蕙如60萬元交保。

對此事件，游淑慧提出3點質疑，首先，楊蕙如的易始公司根本沒有資格，申請中央體育署以及台北市體育局的補助；質疑楊蕙如能承包下來「是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦，由網協當人頭，出面申請，這中間有無關說施壓、 偽造文書、詐領數千萬補助？

第二，除了易始公司， 游淑慧當時也揭露檢舉另一家品原顧問，「聯絡電話、地址都曾經與易始重複，而且留給政府的標案聯繫的資料也一樣」，且品原顧問原名叫杰士體育有限公司，業務是批發和零售文教育樂用品，但更名為顧問公司後，僅「一個月後就神奇得標觀傳局的網路行銷案」，是不是一套人馬、兩家公司？沒有實績的公司，卻可輕易得標，得標的過程有沒有內神通外鬼？品原顧問的真正專業是什麼？

第三，楊蕙如申請WTA的補助金額年年增加，且顯然與支出並不相當，再加上國營企業競相投入資金，楊蕙如有無浮報？有無民代關說補助和標案？

游淑慧補充，2016年的WTA，總支出為6827萬，在扣除權利金2782萬、總獎金1257萬等固定支出後，活動規劃執行及宣傳，楊蕙如花了2787萬；但2017年、2018年，同樣在扣除權利金及總奬金後，楊蕙如報給體育署的活動規劃執行及宣傳費，分別爆增為2017年的4642.9萬、2018年的5023.7萬。

游淑慧質疑，同樣一個活動，「為什麼光是活動執行相關費用可以爆增1.66倍和1.8倍？體育署不覺得奇怪嗎？有沒有膽量確實審查？」

游淑慧也補充，「杰士體育」105年5月才更名品原，但一個月後、105年6月就馬上得標台北市觀光傳播局的城市觀光網路行銷案，接著品原在短短三年內，從台北市觀光傳播局到、屏東縣政府、農委會到立法院，得標了700多萬的案子。

游淑慧表示，「不管是易始或品原，都是集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案；而台北市政府也成為楊蕙如的2號金主，這些得標過程是否有瑕疵，呼籲台北市政風處或者檢調，一一清查必有所獲」。（編輯：孫唯容）

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