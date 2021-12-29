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美日韓防長下月擬會談　「聚焦東亞」台灣列入討論選項

▲美國防長奧斯汀（左）及韓國防長徐旭（右）2日在首爾舉行會談，同意盡快舉行美日韓3國防長會議。。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國防長奧斯汀（左）及韓國防長徐旭（右）2日在首爾舉行會談，同意盡快舉行美日韓3國防長會議。。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-29 10:16:26｜2021-12-29 10:43:52

美國、日本和韓國3國國防首長擬於明年1月在夏威夷舉行會談，預料議題將包括朝鮮半島無核化、北韓違反聯合國決議試射飛彈，以及東亞議題等。韓國媒體報導指出，台灣安全問題可能也會被列入討論。

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根據《NHK》報導，相關人士透露，美國、日本和南韓三國擬於明年1月在夏威夷舉行會談，將會由日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以及韓國國防部長徐旭出席。

不過因為近期新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒Omicron疫情擴大，原先預定明年1月在華盛頓舉辦的日美外交與國防首長「2+2會議」已經改以線上方式進行。因此這場3國防長面對面會議，也將會視疫情發展狀況，再做最後決定，目前尚在調整討論當中。

報導指出，這次會談議題預料包括在北韓陸續試射飛彈的情況下，要合作促使北韓的非核化，以及停止違反聯合國決議的試射飛彈行為等。美韓2國本月2日在首爾舉行「國防安全保障協議會」（SCM）中也提到相關議題。奧斯汀認為，美日韓有必要加強安保合作，提議召開美日韓防長會議，就北韓問題進行協商。

韓國《中央日報》報導，美韓SCM會議後簽署的共同聲明中，首次明文列入「台灣海峽和平穩定的重要性」，在明年1月舉行的3國防長會談也將可能討論台灣問題。報導指出，在中國對台灣軍事威脅升高的情況之下，美國希望區域盟友積極參與。

上次美日韓3國防長會談是2019年在曼谷東協（ASEAN）安全會談場邊舉行，但當時與會的防長都已去職。一旦確定明年1月舉行，將會是時隔2年2個月之後，再度面對面會談。美日韓3國原先上月中旬要在美國舉行外交次長級會議，但當時日本對於韓國警察廳長金昌龍強行登上竹島（韓國稱獨島）感到不滿，拒絕出席會後記者會。

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