美日韓防長下月擬會談　「聚焦東亞」台灣列入討論選項

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不過因為近期新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒Omicron疫情擴大，原先預定明年1月在華盛頓舉辦的日美外交與國防首長「2+2會議」已經改以線上方式進行。因此這場3國防長面對面會議，也將會視疫情發展狀況，再做最後決定，目前尚在調整討論當中。
報導指出，這次會談議題預料包括在北韓陸續試射飛彈的情況下，要合作促使北韓的非核化，以及停止違反聯合國決議的試射飛彈行為等。美韓2國本月2日在首爾舉行「國防安全保障協議會」（SCM）中也提到相關議題。奧斯汀認為，美日韓有必要加強安保合作，提議召開美日韓防長會議，就北韓問題進行協商。
韓國《中央日報》報導，美韓SCM會議後簽署的共同聲明中，首次明文列入「台灣海峽和平穩定的重要性」，在明年1月舉行的3國防長會談也將可能討論台灣問題。報導指出，在中國對台灣軍事威脅升高的情況之下，美國希望區域盟友積極參與。
上次美日韓3國防長會談是2019年在曼谷東協（ASEAN）安全會談場邊舉行，但當時與會的防長都已去職。一旦確定明年1月舉行，將會是時隔2年2個月之後，再度面對面會談。美日韓3國原先上月中旬要在美國舉行外交次長級會議，但當時日本對於韓國警察廳長金昌龍強行登上竹島（韓國稱獨島）感到不滿，拒絕出席會後記者會。