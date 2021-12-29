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並非所有的大腸直腸都須面臨「是否需要裝設人工肛門」的處境，方躍霖醫師解釋，人工肛門其實稱為腸造口，分為永久性與暫時性。需作永久性人工肛門者，多是因為腫瘤位置太接近肛門口（低位直腸癌），通常切除腫瘤會擴大3至5公分的安全範圍，避免有癌細胞殘留，盡可能的切除乾淨避免復發，若距離肛門口太近，就必須一併切除並建立永久性人工肛門。
而暫時性人工肛門則是保護原則，當治療需要時，如形成廔管或遠端腸道破裂時，就會先以暫時造口，避免糞便沾染造成感染。
手術切除病灶為優先 開腹手術傷口大、風險高
癌症治療首要以手術切除腫瘤為優先，將病灶移除，術前也會進行化療、放療等使腫瘤縮小，更方便手術切除。方躍霖醫師說明，手術分為傳統開腹與微創手術兩種，開腹手術就是大傷口，以醫師的手持器械切除並縫合，除了主刀醫師之外，助手視野都受限。因為傷口大，恢復較慢也較為疼痛，除了術後感染風險之外，也會有因疼痛無法深呼吸，反造成肺炎的情況。
微創手術目前以腹腔鏡與達文西手術(機械手臂手術)為主，利用小傷口將器械與攝影鏡頭置入體內，利用螢幕觀看切除病灶。方躍霖醫師指出，因為觸碰少、傷口小，術後恢復就快很多，術後併發症的風險也低。但他也提醒，若腫瘤位特殊或個人條件限制，還是只能以開腹處理。
腹腔鏡V.S.達文西手術 手術角度、視野差異大
腹腔鏡操作需要主刀醫師與助手手持器械，對雙手穩定度仍有很大考驗，在移動時也會晃動到傷口，術後可能會有疼痛，因直入直出，一些刁鑽角度也受限；視野部分為主刀醫師與助手共享，大部份為2D畫面，對於前後深淺也仰賴醫師的經驗判斷。
方躍霖醫師表示，達文西手術共有四隻手臂，目前已經進展到第四代，鏡頭、器械均穩定，不會受到手部晃動影響；機器人手臂540度靈活旋轉角度，模仿人類雙手做旋轉、抓取、捏夾的動作；螢幕顯示也具有3D效果，且可放大十倍，對於判斷遠近前後都很清晰。綜合以上優勢，便可精準下刀切除腫瘤，不受到手部晃動、呼吸、疲勞、角度、視野等限制，也因此更能提高保留肛門的機會。
然而不是所有使用達文西手術的病患都能保留肛門，方躍霖醫師表示，若腫瘤距離肛門小於2公分，還是必須切除。
達文西手術精準切除 保留肛門、不影響性功能
方躍霖醫師分享一案例，有一名51歲的男性勞工，一直有便意感、解血便，更常常忍不住，求診時發現接近肛門口4-5公分處有一腫瘤，確診為低位直腸癌。後續安排放療及手術，因為在骨盆腔內空間狹小，與病患溝通若是以開腹或腹腔鏡手術都可能保不住肛門，病患考慮再三決定接受達文西手術，術後第2天就可喝水與進食，6天後順利出院，至今3年多恢復良好。病患也透露，原本擔心手術會影響性功能（低位手術可能影響神經），但還好都沒受到影響。
醫療科技進步快速，達文西手術也已逐漸普及，方躍霖醫師建議民眾，若被告知肛門可能不保，可多徵詢第二意見，千萬不要輕易放棄治療。
資料來源：健康醫療網 達文西手術精準切除 直腸癌保留肛門機率大增
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