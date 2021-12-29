EMU900區間車測試缺失684件　王國材緩頰：還未驗收

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王國材今日赴立法院交通委員會前受訪說明，目前現在EMU900型共13列列車，其中包括系統、內裝跟動力都有大大小小的缺失校牧，且均還未驗收，會用最嚴謹態度，所有的缺失項目都應該改善才能驗收。
台鐵表示，684件缺失中625件可歸屬服務設備及工藝缺失，包括內裝飾板不平整、螺絲歪斜、播音有雜音、隔離貼紙破損等等，55件可歸屬為系統功能缺失，包括TCU無主控、橫向OD漏油、冷卻系統接觸不良、MR管座位置調整、TCU異常、軟體設定修正等等。其餘4件為列車行駛中或出車前發生故障，包括2件影響列車延遲超過10分鐘以上。
4件缺失6月1日EMU901發生不出力情形，以EMU800型替駛，列車延遲10分鐘以上，後續經調查發現係零速度電驛（VZVR)接觸不良所致，經更換備品後恢復正常。
8月28日EMU905發生ATP MMI螢幕變成全藍色故障，經故障排除，列車延遲10分鐘以上，後續經更換MMI螢幕後恢復正常。
9月20日 EMU902的ATP系統無法開啟，經重新開啟後正常，本件未造成列車延誤，返機務段後測試正常，未更換任何零件。
10月22日EMU903主空壓機1台無法運作，經檢查係斷路器有跳脫情形，經復位後正常。因EMU900型列車有4台主空壓機，單一主風泵故障並不影響系統供氣功能，故本件並未造成列車延誤。
而台鐵也澄清，黃國昌臉書提到11日 EMU904的第8車軔機系統故障，經查為軔機電子控制單元（BECU)電子卡故障，經更換備品後恢復正常。因列車之BECU係互為備援，故第8車BECU失效時，其他車之軔力可以立即遞補，因此並未造成列車延誤。
台鐵強調，EMU900型列車驗收均尚在進行中，將持續加強測試及督促車商完成改善缺失，另依據契約規定，車商需負責自最後測試成功日起3年保固，保固期間若有任何保固缺失，車商仍需負責改善完畢。