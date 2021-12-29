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特企／家樂福會員專屬福利一波波　寵你一輩子！

▲加入家樂福會員超Easy，各種會員優惠就是要寵你。（圖／品牌提供）
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本報訊

2021-12-29 13:47:56

又到歲末年終，想要採購尾牙禮品、為家中除舊佈新，各式大小家電、圍爐火鍋食材、清潔用品、追劇零食…這麼多東西要去哪裡採購才能一站購足，既買到需要的東西，又顧及荷包預算，省錢又省時？家樂福瞄準消費者需求，針對會員推出多樣居家精選商品超值會員價，不僅如此，每次消費累積的紅利點數，下次消費都可直接折抵現金，加上每期推出的點數加倍活動，快速累積紅利點數，讓消費者不用辛苦到處比價，在家樂福就可輕鬆滿足一家大小各種採購需求。

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