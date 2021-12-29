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快訊／境外移入攀升！增14例　本土病例＋0、無死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 14:06:26｜2021-12-29 14:08:28

中央流行疫情指揮中心宣布，今（29）日國內沒有新增本土個案，境外移入14例；另確診個案中，沒有新增死亡。

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▲指揮中心說明最新案例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明最新案例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增14例境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17063-17070、案17072、案17073)、德國(案17062)、泰國(案17071)、香港(案17074)及越南(案17075)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月27日。

指揮中心統計，累計4,917,481例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,898,907例排除)，其中16,964例確診，分別為2,310例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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