台電、中油出錢改建動物園遭質疑　高市府這樣說

高雄市政府積極推動壽山動物園「新動物園運動」改建工程，總花費約5億元，其中高市府自籌5,000萬元，其他由各界資源籌措，力拼明年（111）9月全區開放，其中台電、中油等單位各出8,000萬元，公文外流後引發各界質疑國營事業對綠營縣市「很大方」，對此高雄市政府今（29）天也做出說明，強調中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，市府將會善用各項經費，將動物園如質如期完工。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-29 11:51:36
高雄市政府指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有，以台中市為例，2019年回饋金為2.6億元，2020年2.2億元，台電在地方爭取下再增加1500萬元。
高市府表示，各縣市對於電協金的使用方式不同，大致為提供給發電廠及輸變電設施所在地使用，包括發予現金給當地居民或地方相關活動；另外縣市政府或鄉鎮市公所也會申請做重大建設之用。如新北申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫或是於瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動），而台中近三年申請的建設經費超過4000萬。
高市府強調，高雄做為全台電廠數、發電量第一的城市，市府積極爭取各項經費，挹注建設，本為義務，未來，市府將會善用各項經費，將動物園如質如期完工，提供市民一個寓教於樂的好所在；副市長林欽榮表示，將於最短的時間內完成新動物園整體改造，並以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大亮點主軸來呈現未來的願景。
此外，觀光局表示，最受保育團體關注的獸舍整建，將採更貼近動物棲地及習性的方式改造，以提升動物的福址。在參觀面上的設計也以增加植栽柔化邊界、減少直視、不干擾動物的方式改造，滿足大小朋友觀賞舒適性及兼顧動物福利，全方位提升動物園服務品質。