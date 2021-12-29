力挺林靜儀重返立院　柯建銘發「甲級動員令」

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（29）日與黨團幹部、成員，向台中第二選區補選的立委候選人林靜儀發出「甲級強制動員令」，盼林靜儀能當選回到黨團。柯建銘說，新竹市長林智堅為《地制法》不選成全大局，顏寬恒則為了利益來選舉，形成強烈對比。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-29 10:58:41｜2021-12-29 11:38:33
柯建銘說，選前10天宣告黨團成員站出來，有信心在明年1月9日，林靜儀勢必重回黨團，未來2年也會在這裡為台灣民主而戰。林靜儀是正義一方，這場選戰不是林個人選戰，是台灣民主發展史上最重要分水嶺的選戰。
柯建銘表示，台灣民主一路走來風風雨雨，現在遇到關鍵時刻，而關鍵時刻的關鍵人物就是林靜儀，現在能突破這一關就可以揮別黑金舊時代，走路台灣嶄新的時代，這選戰意義不是黨團增加一名委員，而是跨時代意義。
柯建銘說，最近他感慨很深，為了《地制法》的問題，他走近黨團時有強烈的對比感，林智堅為了大新竹合併，寧可犧牲自己來成全大局；顏寬恒則是為了家族利益才參選。
柯建銘也說，他要問國民黨主席朱立倫，對於這場選戰的定義是什麼？是為了顏家利益嗎？還是為了國民黨增加一席立委？能夠面對全台灣人民對你的詰問嗎？現在要揮別黑金時代，還是台灣民主進入嶄新時代？
柯建銘表示，他現在要代表黨團，公布本會期最後一次甲動，甲動不是在立法院，而是在台中中二選區，所有黨團成員會和林靜儀站在一起，勝利絕對屬於正義的一方。