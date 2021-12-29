COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

力挺林靜儀重返立院　柯建銘發「甲級動員令」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘今向台中第二選區補選的立委候選人林靜儀發出「甲級強制動員令」。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.29）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘今向台中第二選區補選的立委候選人林靜儀發出「甲級強制動員令」。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.29）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-29 10:58:41｜2021-12-29 11:38:33

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（29）日與黨團幹部、成員，向台中第二選區補選的立委候選人林靜儀發出「甲級強制動員令」，盼林靜儀能當選回到黨團。柯建銘說，新竹市長林智堅為《地制法》不選成全大局，顏寬恒則為了利益來選舉，形成強烈對比。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘說，選前10天宣告黨團成員站出來，有信心在明年1月9日，林靜儀勢必重回黨團，未來2年也會在這裡為台灣民主而戰。林靜儀是正義一方，這場選戰不是林個人選戰，是台灣民主發展史上最重要分水嶺的選戰。

柯建銘表示，台灣民主一路走來風風雨雨，現在遇到關鍵時刻，而關鍵時刻的關鍵人物就是林靜儀，現在能突破這一關就可以揮別黑金舊時代，走路台灣嶄新的時代，這選戰意義不是黨團增加一名委員，而是跨時代意義。

柯建銘說，最近他感慨很深，為了《地制法》的問題，他走近黨團時有強烈的對比感，林智堅為了大新竹合併，寧可犧牲自己來成全大局；顏寬恒則是為了家族利益才參選。

柯建銘也說，他要問國民黨主席朱立倫，對於這場選戰的定義是什麼？是為了顏家利益嗎？還是為了國民黨增加一席立委？能夠面對全台灣人民對你的詰問嗎？現在要揮別黑金時代，還是台灣民主進入嶄新時代？

柯建銘表示，他現在要代表黨團，公布本會期最後一次甲動，甲動不是在立法院，而是在台中中二選區，所有黨團成員會和林靜儀站在一起，勝利絕對屬於正義的一方。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀