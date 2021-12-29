COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國家警光獎大滿貫　新北警不驕傲持續守護治安

▲新北市政府警察局在「國家警光獎」風光揮出全壘打，警察局長黃宗仁（右一）及警察局團隊，也將這個亮眼成績獻給新北市長侯友宜。（圖／新北市政府警察局提供）
▲新北市政府警察局在「國家警光獎」風光揮出全壘打，警察局長黃宗仁（右一）及警察局團隊，也將這個亮眼成績獻給新北市長侯友宜。（圖／新北市政府警察局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-29 11:02:09

號稱「警界奧斯卡」獎的「國家警光獎」日前在警政署頒獎，這次新北市政府警察局風光揮出「大滿貫」全壘打；警察局長黃宗仁今（29）日將這個亮眼成績獻給新北市長侯友宜，並承諾「治安沒有永遠的勝利」，只有持續努力，守護市民安全，捍衛新北市的治安！ 

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家警光獎是警友總會最高顧問葉國一先生，為慰勉員警辛勞，捐贈績優員警獎勵金，來激勵警察士氣，新北市警局在團體的四大獎項－「偵查犯罪類」、「預防犯罪類」、「改善交通類」、「綜合規劃類」通通摘下第一名；侯友宜指出，新北市警察會持續打擊犯罪、捍衛治安，並跟所有警察站在一起，守護新北。
 
此外，鑑識中心警務正陳福振拿下「綜合評量類」第一名，陳福振過去以「推動刑事鑑識實驗室通過認證」、「帶領DNA實驗室進行鑑定工作」「執行收容身分不明遊民DNA指紋建檔計畫」、「運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口方案」及「結合實務發表多篇專業論文」5項具體事蹟，獲得109年度全國公務人員傑出貢獻獎及新北市政府模範公務人員，還獲得總統蔡英文及侯友宜親自頒獎。

「查緝毒品類」優等獎的淡水警分局中正路派出所警員張詩永在，接獲民眾檢舉社區大樓時常聞到奇怪味道，主動積極聲請搜索票查獲栽種大麻工廠，查扣新鮮大麻植株461株、大麻成品354.6公克、種植設備等犯罪工具；「反黑肅槍類」第二名的刑事警察大隊偵五隊分隊長林威良，曾偵破四海幫組織涉嫌靈骨塔詐欺案、館長遭槍擊案，一舉瓦解竹聯幫和堂寶和會，掃黑績效亮眼。

新店警分局偵查員游斯凱獲得「打擊詐欺類」優等，偵辦假投資詐騙網站誘騙民眾購買假虛擬貨幣，並運用科技偵查查扣不法所得新臺幣1375萬1250元及證物一批，是目前全國扣押虛擬貨幣金額最高記錄；板橋警分局防治組警員王閔南在「綜合評量類」拿下優等獎，他辦理失蹤人口業務，10多年來為上千名失蹤人口及無名屍找到回家的路，功德無量。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀