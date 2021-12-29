國家警光獎大滿貫　新北警不驕傲持續守護治安

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此外，鑑識中心警務正陳福振拿下「綜合評量類」第一名，陳福振過去以「推動刑事鑑識實驗室通過認證」、「帶領DNA實驗室進行鑑定工作」「執行收容身分不明遊民DNA指紋建檔計畫」、「運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口方案」及「結合實務發表多篇專業論文」5項具體事蹟，獲得109年度全國公務人員傑出貢獻獎及新北市政府模範公務人員，還獲得總統蔡英文及侯友宜親自頒獎。
「查緝毒品類」優等獎的淡水警分局中正路派出所警員張詩永在，接獲民眾檢舉社區大樓時常聞到奇怪味道，主動積極聲請搜索票查獲栽種大麻工廠，查扣新鮮大麻植株461株、大麻成品354.6公克、種植設備等犯罪工具；「反黑肅槍類」第二名的刑事警察大隊偵五隊分隊長林威良，曾偵破四海幫組織涉嫌靈骨塔詐欺案、館長遭槍擊案，一舉瓦解竹聯幫和堂寶和會，掃黑績效亮眼。
新店警分局偵查員游斯凱獲得「打擊詐欺類」優等，偵辦假投資詐騙網站誘騙民眾購買假虛擬貨幣，並運用科技偵查查扣不法所得新臺幣1375萬1250元及證物一批，是目前全國扣押虛擬貨幣金額最高記錄；板橋警分局防治組警員王閔南在「綜合評量類」拿下優等獎，他辦理失蹤人口業務，10多年來為上千名失蹤人口及無名屍找到回家的路，功德無量。