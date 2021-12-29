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EMU3000首航就故障？機務長澄清：廁所自動門異常

▲EMU3000新城際列車自強號今（29）日起正式投入營運，不料今日卻發生故障情事。（圖／NOWnews資料照）
▲EMU3000新城際列車自強號今（29）日起正式投入營運，不料今日卻發生故障情事。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-29 11:01:40

EMU3000新城際列車自強號今（29）日起正式投入營運，供應花東地區旅客疏運工作，於26日才剛風光於台東站舉辦首航典禮，不料今日卻發生故障情事，引發各界關注，不過台鐵機務處處長陳詩本接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，該故障為第七車多功能友善廁所電動門控制按鈕異常，已在台東站派人更換。

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今日首航的EMU3000新城際列車已於21日取得安全營運證明，並於今日正式投入營運，不過卻出現408次廁所自動門故障因此封閉，陳詩本指出，經查是第7車多功能友善廁所的自動門控制器功能異常，自動門無法開關，因此暫時封閉，並未影響整體列車營運。

台鐵表示，MU3000每節車廂均設有廁所，列車長已先疏導有需要的旅客至臨近車廂使用。目前本列車準點扺達花蓮站，並已續駛前往台東。日立技術人員已備妥相關備品於台東機務段待命，列車抵達台東後，將立即更換控制器，以恢復正常使用。

EMU3000型列車為台鐵最新型的城際列車，自今年7月30日於花蓮港抵台後，台鐵局稱已完成各項嚴格的測試與調整，並於21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）— 德國萊茵所頒發之安全營運證明。然而今日投入營運卻出現廁所門凸槌的窘況，台鐵改革之路恐怕還很漫長。

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