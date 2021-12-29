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封關前夕股、匯續揚　新台幣早盤衝27.641元逾3個月新高

▲2021年封關前夕股、匯齊揚，新台幣兌美元今（29）日早盤一度衝上27.641元，續創逾3個月新高，升值4.4分。（圖／記者顏真真攝）
▲2021年封關前夕股、匯齊揚，新台幣兌美元今（29）日早盤一度衝上27.641元，續創逾3個月新高，升值4.4分。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-12-29 11:15:53

2021年台北股、匯市將於明（30）日封關，在封關前夕也持續走高，台股今日一開盤就站上18200點再創新高，而新台幣兌美元早盤也一度衝上27.641元，續創逾3個月新高，較前一交易日升值4.4分，目前在27.65元震盪。

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儘管美股走勢分歧，台股今日一開盤就站上18200點，以18209.14點、上漲12.33點開出，盤中更一度衝上18267.97點，上漲71.16點，再創盤中歷史新高，目前在18240點附近震盪，上漲40餘點。

在台股持續走高之下，新台幣兌美元也同樣呈現升值走勢，今日早盤以27.72元、貶值3.5分開出後，一度再探27.725元，但隨後在出口商逢高出脫美元下，新台幣也止貶回升，並一度來到27.641元、升值4.4分，再創逾3個月新高，目前在27.65元震盪。

至於明日封關日，新台幣兌美元是否有望收高封關？匯銀人士認為，新曆年封關在即，出口商拋匯賣需尚待去化，加上年底台股創新高也引來外資匯入，進口商逢低承接美元，只是也有部分外資午後反手回補美元，但年底封關前出口商拋匯賣壓仍待去化，亦利於新台幣區間偏升走勢，後續關注外資進一步動向。

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