汪小菲被爆同居新歡 25歲女星踏進大S昔日2.8億愛巢
汪小菲上月和結婚10年的大S（徐熙媛）離婚，隨後被爆在大陸已有祕戀1年的新歡女友，對方是25歲千金女星張穎穎，近日微博流傳一段影片，張穎穎被拍到進出汪小菲6500萬（約台幣2.8億元）豪宅，儼然是已經同居的架勢。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-29 11:07:31｜2021-12-29 11:11:01
微博帳號「吃瓜超猛的阿飛」上傳一段1分12秒影片，拍到張穎穎坐車進入汪小菲與大S昔日愛巢，一個多小時後換了一身衣服出門，和男性友人一起吃火鍋，晚上10點多，張穎穎與友人分開後，再度坐車回到汪小菲的豪宅。
許多網友起底，張穎穎直播時，背景出現和汪小菲家一模一樣的擺設，像是網狀窗簾和藍色布椅，在汪小菲、張蘭的照片中都出現過。早在6月，汪小菲、張穎穎就被發現一起聚會，9月汪小菲還沒離婚的時候，張穎穎被爆已經見過張蘭，還和對方一起爬山。
不過汪小菲否認張穎穎是新歡，25日發文：「第一，你們哪個相片和眼睛拍到是張女士了？你們一張嘴，隨便說。我們鳳凰匯開業，從我微博和抖音都能看。第二，從我們離婚，我沒說過一句熙媛的事情，你們一幫粉絲，自己意淫。我在留言裡面說了多少遍，她們不是td（台獨），你們這幫粉絲，非要往自己身上安。第三，我們兩個人和平分開，不需要外界的傷害。所有人的聲音不能代表我和熙媛，包括張蘭女士。之前說了，現在也一樣。」但是馬上又把這篇文章刪除。