攜手縣府推動低碳自由行 Ionex第700座換電站插旗金門
面對氣候變遷、溫室效應等議題，台灣身為地球村的一員也從不缺席，近期致力於打造「低碳島」，其中金門更是經行政院首批認證的示範島之一。在長期推動綠能友善政策的情況下，金門縣政府日前更與KYMCO光陽合作，於當地開通光陽旗下電車品牌Ionex的第700座換電站，為居民或旅客提供更節能減碳的交通工具，同時也打響金門身為低碳示範島的名號。
生活中心/綜合報導
2021-12-29 15:00:00｜2021-12-29 15:15:19
金門縣做為離島政府，在既有資源較為缺乏的情況下，面對氣候變遷影響甚劇，因此近年來致力於發展節能減碳，不管是在於能源、製造、住商、交通、農業、環境等方面，都有許多政策著墨，一方面減碳改善空氣品質，更期望藉由推動綠能產業，推動更多島內的綠色工作機會。
在眾多縣府的綠能政策當中，金門縣對綠能交通的推動力道最令人印象深刻。縣府為積極鼓勵居民使用電動機車，除了有舊換新每台有3.2萬元補助外，也為新購車每台補助2.4萬元；此外，縣府更搭配國旅爆發議題，推動旅遊與減碳結合，以補助來鼓勵消費者租賃電動機車，讓旅客遊玩金門之時，也能致力於降低碳排放。
縣府雖積極鼓勵民眾使用電車，但過去受限於充電站不足的因素，讓不少民眾對購置電車有所顧慮，而這種情況如今獲得改善。光陽12月中旬首次將第700座電動機車換電站插旗金門，同時也在當地建立起電車經銷商體系，手把手與縣府一同合作往低碳島甚至是「零碳島」的目標邁進。
為吸引更多金門居民、旅客加入綠能電車的行列，光陽Ionex更計畫將能源交換站拓點至大、小金門，以Ionex專賣店為起點，首先規劃將充電站推進到金門國家公園共6處，各分佈於大、小金門的5個行政區及大金門的核心地段，未來更將分三階段，逐步於金門打造30座換電站，並期望在金門大橋開通後，以電能連接大、小金門的低碳交通網路。
除了結合金門縣府推動低碳旅遊與低碳島等計畫， Ionex能源交換站目前的拓點計畫也正積極進行當中，更在全台佈建超過800座換電站，以如此有效率的佈建速度來看，年底1000座的目標可說是勢在必行。