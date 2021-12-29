香港警方大搜捕《立場新聞》高層　王婉諭：感到心寒

香港警方國家安全處今（29）日一早拘捕六名網媒《立場新聞》公司高層與前高層，指6人涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」，遭港警逮捕者包括記協主席、副採訪主任陳朗昇，以及前董事、歌手何韻詩等人。對此，時代力量立委王婉諭痛批，「又一個勇於發聲的香港媒體被抓捕」，並表示感到心寒。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-29 11:25:41
王婉諭表示，繼香港《蘋果日報》因政府打壓被迫停刊，今天早上中國再度出手打壓媒體、限制新聞自由，看到《立場新聞》的消息，真的讓人很心寒、也很有既視感，彷彿又想起《蘋果日報》被迫停刊、辦公室被大批警察闖入、媒體高層被帶走的畫面。不僅如此，「串謀發布煽動刊物罪」還是昨天《蘋果日報》高層在法庭上，被加碼指控的罪名。
王婉諭指出，「欲加之罪，何患無辭」彷彿已成為香港媒體人的寫照，勇於發聲的媒體，隨時都可能被冠上莫須有的罪名，隨時都可能有人來把你帶走。今年9月，何韻詩在召開演唱會前，也傳出遭到打壓，出借場地單位以「可能危及公共秩序或公共安全」為由取消租借，她質疑「唱歌這件事要如何危害公共秩序？」相關單位仍給不出一個解釋。
王婉諭痛批，中共的作為就是在告訴所有人，對於任何有反抗意圖或行動的人，他們一個都不會放過。她衷心希望這次被捕的媒體人都能平安，也呼籲大家一起關心《蘋果日報》與《立場新聞》的後續判決與消息，讓香港手足知道我們會持續關注、持續與香港人民站在一起。「我們不會忘記中國政府的打壓，也不會忘記每一個曾經勇敢抵抗強權的聲音！」