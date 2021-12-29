高市２男無畏酒駕大執法　雄警依公共危險罪送辦

高雄市26日剛發生嚴重酒駕肇事導致1家4口1死3傷悲劇，未料，昨(28)日晚間苓雅分局、仁武分局分別傳出酒駕事件，苓雅分局昨晚查獲一名楊姓駕駛遭取締時稱喝2瓶啤酒後，3小時後才開車，但酒測值仍達0.32，無獨有偶，仁武區吳姓男子，為閃避機車騎士，逆向衝撞多輛汽機車並衝進檳榔攤，導致女騎士及檳榔攤店員受傷，酒測值0.52，警方將依公共危險罪送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-29 17:19:28
高市警局自12月27日起至明年1月3日，一連8天全市酒駕大執法，28日深夜11點35分，21歲吳姓男子單獨駕駛白色自小客車，看到後方有警車，因為自知酒駕而心虛加速逃離。不料，吳男行經高雄市仁武區八德中路與八德南路口，為閃避機車騎士，逆向衝撞多輛汽機車，最後衝進檳榔攤，導致林姓女騎士腿部骨折、檳榔攤林姓女店員擦傷，撞斷住戶的瓦斯管線，造成瓦斯外洩，警方將吳男帶回派出所酒測，酒精值高達0.52毫克，警方依公共危險罪嫌送辦。
無獨有偶，苓雅分局三多路派出所員警於昨晚0時在中正一路與福德三路口執行取締酒駕勤務，楊姓駕駛在停車受檢時即飄出濃濃酒味，楊男坦承晚間與客戶有應酬喝2瓶玻璃瓶裝啤酒後，但休息約3小時，以為酒精成分經過短暫休息已完全代謝完畢，員警對楊男進行酒測，酒測值為0.32，已涉及公共危險罪送辦。
警方也呼籲民眾，飲酒後需經充分休息，待酒精成分在體內完全退去後始可上路行駛，切勿心存僥倖，近日也將針對易肇事地點和路段加強執行取締酒駕，除了設置路檢點攔檢外，也將搭配機動巡邏警網加強攔查。