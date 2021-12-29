骨鬆已是常見慢性病！如何正確保密防跌？醫籲出現駝矮痛及早就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
三高一低是什麼？這些族群應提高警覺防範骨鬆！
三高是現代人面臨的健康大挑戰，除了高血壓、高血糖、高血脂，民眾最常忽略的就是一低「骨密度太低」，輕忽骨鬆造成的風險。台大醫院竹北分院代謝內分泌科主治醫師林家宏醫師說明，人體骨質將隨著年齡逐漸下降，特別是女性、停經後的婦女流失更快。由於沒有明顯症狀，大多數人不以為意，其實，只要一個輕微跌倒，或是突然過猛外力，像是彎腰搬運物品，就可能「喀嚓」造成骨折。除了停經後女性，高齡男性也會面臨骨鬆風險，當中包含不良生活習慣，如抽菸、飲酒過量、不運動等，以及內分泌疾病（甲狀腺疾病、糖尿病），容易合併骨鬆，務必及早開始掌握骨密度。
出現駝矮痛務必積極治療！DXA助瞭解骨密度
林家宏醫師表示，若發現自己有駝背、身高變矮4公分以上或是經常不明原因的下背痛，可能是脊椎已經無法承受自身重量，發生壓迫性骨折，導致「駝、矮、痛」發生。目前臨床診斷標準是以「雙能量X光吸收式測定儀」作為判斷，一旦骨密度不及格，應立即就醫積極治療、切勿自行停藥，避免骨質流失、再次骨折，是骨鬆治療的一大目標！
積極治療保持骨密度 預防跌倒也是關鍵之一
保密防跌除了積極治療維持骨密度，另一個目標就是預防跌倒，除了日常保持運動習慣、增加肌肉力量，居家環境也相當重要，充足的燈光、防滑設備、扶手等，都是防範長輩跌倒的關鍵。健康大來賓鍾欣凌分享，自己的阿嬤曾因為跌倒就醫，才發現有骨質疏鬆問題，需要接受手術治療，沒想到手術順利結束後過不久，阿嬤就這樣走了。鍾欣凌也分享自己的媽媽，有一次半夜趕著要上廁所，結果不小心跌倒。因此呼籲年長者在家裡務必小心，預防跌倒也是防範骨折的關鍵之一。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。