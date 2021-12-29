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臺灣皮膚科醫學會理事蔡呈芳表示，乾癬是因免疫系統異常，導致表皮加速生長以及分化不良，進而產生紅斑和脫屑等情況。多數中重度乾癬患者，病程超過10年，難以根治，但透過妥善治療可獲得長期穩定控制。乾癬不單只是皮膚病，常有其他共病，如乾癬性關節炎、虹彩炎、糖尿病、高血壓，腎臟病、代謝症候群與心血管疾病等，需要及早積極全面治療、也減少共病威脅。國內約有十多萬病友，中重度病患約佔2成，年齡集中20至40歲正值求學、工作的青壯年。
臺灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬患者的皮膚長年嚴重不適，病灶嚴重搔癢、疼痛，皮疹暴露與脫屑影響外觀，影響社交、工作及求學。病灶若在頭臉部、四肢手腳處，更怕引起旁人側目，不敢穿短袖短褲，不敢游泳、泡溫泉。患者對外界異樣眼光感到不自在，缺乏自信，造成抑鬱。臺灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，不少乾癬患者不知道乾癬已能妥善控制，甚至有機會讓病灶「清零」。患者要主動表達對治療的期待，講出疑慮，與醫師共同設定每次療程目標，主動瞭解多元治療方式，積極參與醫療決策討論。
4種醫病共享決策工具一次掌握 9種生物製劑治療
蔡呈芳說明，通常輕度乾癬使用外用藥膏。若超過90%的體表面積有發紅、脫屑，應考慮全身紫外線照光治療。若仍無法有效控制，需加入口服藥物。當上述療法均無法控制病情，可向健保申請生物製劑治療。政府給付四大類、九種生物製劑，是病患福音。
臨床上常用來評估乾癬嚴重度的指標是「乾癬面積暨嚴重度指數」（PASI）， 除了乾癬病灶「面積」，也納入皮膚發紅、增厚與脫屑等狀況。蔡呈芳說，PASI也可作為「治療後的乾癬改善程度」評估標準。例如PASI 90是指治療後乾癬病灶改善90%。而長期治療會以達成PASI 90 或PASI分數<3 分，是目前臨床上符合醫病雙方期待的治療目標，「患者治療後，乾癬的嚴重度比治療之前減少90%，症狀幾乎緩解。」
蔡呈芳表示，醫病共享決策是重要趨勢，醫師基於實證提出不同治療的優缺點，病人則提出個人的喜好與價值觀，共同商討最合適治療，「討論重點包括治療快速產生效果、療效穩定、停藥後維持乾淨皮膚較久、降低藥物副作用、增加藥物使用方便性等。讓乾癬病患恢復常人般的乾淨皮膚，並擁有良好生活品質。」
黃毓惠醫師說，目前針對乾癬的生物製劑有四大類、九種。診間最常聽到病友提出的疑問包含「生物製劑可治癒乾癬」、「有什麼副作用」、「如何申請健保用藥」、「生物製劑停藥後復發，是否會更嚴重」等。然而看診時間有限，無法全數盡問，或難以完全理解醫師說明，這時病友就需要藉由醫病共享決策的輔助工具，了解不同藥品的療效與安全性，找到最適合自己的生物製劑。
醫授看診教戰守則 掌握三步驟「看、問、聽」
黃毓惠醫師表示，目前乾癬醫病溝通可歸納兩大困境，「看診時間短，醫師無法充分回答患者疑問」、「患者不知問什麼、怎麼說」。她呼籲患者就醫前可掌握「看完整、問明白、聽建議」看診三步驟。
一、「看完整」：看診前，蒐集疾病相關資料，完整閱讀4種醫病共享決策輔助工具與治療資訊。
二、「問明白」：看診前，先寫下想問的問題，抓住重點，清楚描述，不因緊張或因焦慮影響溝通。
三、「聽建議」：看診時，聆聽醫師建議與說明，了解各種治療優缺點，一起商討最合適治療。
資料來源：健康醫療網 看診掌握「三步驟」 乾癬病灶「清零」不是夢
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