林瑞陽、張庭百億身家遭查水表 商品被爆長蛆又害人毀容
台灣藝人林瑞陽、張庭近年將事業重心轉移到大陸做微電商，號稱家產高達300億元人民幣（約1302億元新台幣），連明道都拋下演藝事業加入帶貨行列。但近期林瑞陽、張庭遭市場監督管理局分發現有違法嫌疑，對此有網友翻出早在5年前就有消費者使用了張庭販賣的面膜後臉爛到不行，而且求助無門，遭批是黑心電商。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-29 11:30:07
「上海達爾威貿易有限公司」主要販賣保養品、化妝品，林瑞陽、張庭不但是老闆，更是最佳代言人，連出門都敷上厚厚一層白色面膜，讓人看傻眼，他們高調炫富的行為也吸引了大陸官方注意。起因是市場監督管理局收到多起群眾舉報，所以依據「禁止傳銷條例」在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由對達爾威公司調查，懷疑爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，但林瑞陽發出聲明表示自己是合法經營，且都有乖乖繳稅。
但有網友找出5年前，曾有民眾使用了張庭代言的TST面膜，不但沒有變美，反而慘遭毀容，讓對方氣到在微博上抱怨：「人做天看，顛倒是非的人早晚會有報應，我還沒讓你們道歉，竟敢在我的評論了喊我道歉。」還有網友在同樣是張庭公司的雪花水裡發現一隻蛆，並附上多張照片佐證，讓人看傻眼。