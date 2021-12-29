糗！中國大使受聯訪卻無美媒報導　中記者：他們不發我發

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中國駐美記者韓鵬25日在微博上發布頭條文章指出，在這次談話之前，雙方就已經商定，「全部內容可供報導，也可以用做背景吹風。但是採訪20日就做了，到現在幾乎沒看見任何一家美國媒體發出報導！」
韓鵬表示，從他記者的角度來看，完全無法理解美國同行這「騷操作」。「你們那麼喜歡拿中國說事，天天離開中國說不了話，現在好不容易逮到中國大使，問了好幾個小時，怎麼採完就不說話了？」「難道這些主編和資深記者，對新聞性的判斷，跟我不一樣？認為這幾小時的聯合採訪裡，一丁點有新聞性的內容都沒採到？」
韓鵬認為，採訪中句句有新聞性，金句頻出、高潮迭起，「美媒不發，還有我們駐美記者。我可以用英文在境外全文發，而且這幾天我還會反覆發、碎片發，在美國社交媒體上，圖文並茂、滾動著發！」韓鵬還說，美媒對重要新聞「漏發」了，「我來替他們義務加班，發英文補上，夠意思吧」。
韓鵬擷取了秦剛回覆美媒的部分重要內容，包括在台灣議題上，秦剛表示，希望美方認識到台獨才是最大威脅，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。秦剛在聯訪中老調重彈「一中原則」，並指出台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。
秦剛聯訪內容沒有美媒進行報導，韓鵬出面「抱不平」，除了發布頭條文章之外，還在微博上表示，「放心，他們不發，我發啊」，不過網友們的反應稀稀落落，還有中國網友喊話，要《環球時報》前總編胡錫進重出江湖，「建議老胡要發揮外網攻擊力，莫把精力放在國內事情上」。