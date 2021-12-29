爸突抓兒子「鉛筆屑」往嘴裡猛塞！真相曝光 眾人竟狂讚
父母在照顧、教導小孩時，總會有一些習慣用語或動作，不過，就有一名女網友發文，表示兒子剛削完鉛筆，老公竟然直接抓了一把鉛筆屑就往嘴裡塞，她看到當下超傻眼，直問老公好吃嗎，這時老公才驚覺大事不妙，而「原因」曝光以後，也讓大批網友直呼「好偉大」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 11:40:30
該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示兒子削完鉛筆，桌上滿滿的鉛筆屑，豈料老公將兒子抱下來時，竟隨手抓了一把桌上的鉛筆屑就往嘴巴塞，還直接咀嚼起來。
「我瞪大雙眼看著他，他絲毫沒發現自己嘴巴咬的是什麼」，原PO當下馬上問老公「鉛筆屑好吃嗎」，這時老公才恍然大悟，想從嘴巴挖出剛剛吃進的鉛筆屑，可惜為時已晚。
原PO也解釋，原來是因為兒子平常吃東西常常吃到滿桌屑屑，所以老公也養成習慣，把自己的嘴巴當成清潔機，專門清潔兒子掉下的食物，豈料卻因「習慣動作」踢到鐵板，原PO最後也提醒各位爸媽「千萬不要有習慣性動作」。
貼文一出，掀起熱議，「這位爸爸很棒」、「今天的柴魚有點硬？」、「以為是肉鬆」、「我們家也是…小孩掉飯撿起來吃…結果！現在飯不管掉桌子還是掉地上，他們會自動往我們嘴巴塞」、「這位爸爸好偉大XD」。（編輯：郭佩蓉）