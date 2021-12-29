各家電信防跨年夜網路大塞車　熱點區域增千座基地台備戰

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中華電信表示，跨年全力總動員超過500位以上工程人員，於活動現場布建行動基地台及網路擴容工作，跨年夜全台各縣市近百位工程師全程待命；活動期間由網管中心全程監控疏導訊務，即時提供客戶快速、穩定行動網路服務，陪伴客戶度過精采跨年夜。
遠傳電信也表示，遠傳跨年夜除了運用AI技術進行網路擴充規劃，當天將佈署超過50台行動基地台；全台擴充超過600站以上各式基站設備；超過500位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務。
遠傳電信指出，遠傳以AI大數據預估跨年夜網路尖峰數據用量，並提前進行網路容量配置優化，致力達到最佳網路品質，滿足全台用戶需求，進駐地點包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，涵蓋全台跨年熱區，陪伴用戶迎接嶄新2022年。
台灣大哥大則表示，台灣大旗下myVideo今年將於跨年夜晚間七點免費直播「臺北最High新年城2022跨年晚會」，更將在全台跨年熱點增設近600個行動基站（含行動車、行動基地台和小基站），動員約200人全面待命，支援跨年訊號部署，同時建置免費Wi-Fi熱點讓台灣大用戶獨享，包括台北市市府廣場、高鐵桃園站前廣場、台中水湳中央公園、高雄蓬萊商港雙舞台跨年活動、義大跨年煙火等，跨年現場只要搜尋到「TWM Happy 2022」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。
亞太電信觀察發現，用戶使用Tik Tok、臉書等社群平台視訊直播愈來愈頻繁，為滿足用戶跨年現場即時直播需求，針對台北市政府府前廣場、新北淡水跨河煙火秀、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，連接最新升級的超高速光纖網路執行大量資料傳輸，其中，5G網路今年更提供2倍以上的網路容量，提供5G用戶極速飆網的快感。
亞太電信強調，他們積極強化4G、5G網路服務品質，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除了在跨年現場全程即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整，提供用戶順暢、穩定的行動網路服務。
最後台灣之星也指出，因應跨年期間全台各地大型跨年活動現場及各大熱門跨年景點都將湧入大量人潮，帶動整體訊務量將呈現倍數成長，台灣之星早在一個月前即提前佈署、全力備戰，動員逾250人次網路工程及維護單位同仁進駐全台超過30個跨年熱點，佈建超過150個小型基地台與行動基地車、強化訊號品質，擴增頻寬容量平均超過2.7倍以上，以有效承載跨年尖峰時段的龐大訊務量。
台灣之星表示，台灣之星更於跨年當晚安排網路工程人員在現場24小時輪班待命及進行網路即時監控；後端也將同時進行網路流量觀察、即時調整與障礙狀況排除等，齊力展現最佳通訊與網路品質，確保274萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最暢行無阻、加倍穩定的行動網路品質，將祝福傳遞給親朋好友，一同零時差迎接2022年到來。